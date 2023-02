Maturanti će ovogodišnju probnu maturu moći sami sebi ocijeniti

Podijeli :

Ovogodišnji maturanti s prvim danom veljače mogu sa stranica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja preuzeti probne ispite mature, koji se prvi put provode online, a uspjeh će moći provjeriti mjesec dana kasnije - 1. ožujka, kada će Centar objaviti rješenja.

“Učenici su 1. veljače na stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja dobili priliku vidjeti jednu od inačica koje smo pripremili za državnu maturu iz svih obveznih i izbornih predmeta, koja se neće pojaviti na samim ispitima u lipnju”, kazao je Hini ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović.

Inačica je, ističe, dostupna svakome koga će to zanimati, ali prije svega je namijenjena ovogodišnjim maturantima da na temelju uvida u sadržaj i strukturu ispita dobiju što jasniju sliku kakav ih ispit očekuje u lipnju, odnosno od 31. svibnja do 28. lipnja kada se mature pišu.

Probna matura nije obvezna, u ovih mjesec dana mogu rješavati ispite u bilo koje vrijeme i u bilo kojoj formi. “Poanta je da kad 1. ožujka dobiju rješenja ispita da usporedbom svojih rješenja vide što u iduća tri, tri i pol mjeseca trebaju popraviti do državne mature”, naglašava ravnatelj NCVVO-a.

Maturanti će na online probnim ispitima imati priliku vidjeti i kako će izgledati hrvatski jezik koji je od ove godine jedinstven ispit, nema više i niže razine, a esej je ponovno uvjet za prolazak.

S obzirom na to da nema ocjenjivača, Filipović je objasnio na koji će način maturanti moći provjeriti kako su napisali esej. “Stručna radna skupina pripremit će primjer mogućih rješenja iz kojeg će oni vidjeti u kojoj mjeri su više ili manje uspješno napisali esej”, kazao je.

Za online probu 66.000 eura, a za prošlogodišnje testiranje po školama 1,3 milijuna eura

Trošak ovogodišnje online probne mature je, naglašava Filipović, do 66.000 eura (500.000 kuna). “To je cijena troška isplaćenog članovima stručnih radnih skupina koje su u ovom slučaju morale napraviti inačicu više”, rekao je.

Probna matura prvi put se pisala prošle godine, a testiranje je obuhvatilo sve učenike tadašnjih trećih razreda srednjih škola te maturante. Taj projekt stajao je 1,3 milijuna eura (10 milijuna kuna), a problemi su se javili oko plaćanja nastavnika te dodatnog organiziranja nastave, dežurstava. “Upravo dijelom i zbog toga htjeli smo ove godine škole osloboditi organiziranog pisanja probne mature”, rekao je Filipović.

Jedan je od ciljeva pisanja prošlogodišnje mature bio taj da se učenici upoznaju i s procedurom zaprimanja, otvaranja i ponovnog vraćanja ispita u ispitne vrećice. Ovogodišnji maturanti imaju to iskustvo s obzirom na to da su prošle godine zajedno s tadašnjim maturantima također pisali probne ispite, i to iz hrvatskog i matematike, pa je taj dio ove godine na neki način, kaže Filipović, izbjegnut. “Time smo i školama pojednostavili samu provedbu da im u organizacijskom smislu ne remetimo nastavu i sve ostalo kako je to prošle godine moralo biti”, istaknuo je ravnatelj NCVVO-a.

Filipović je rekao da su uvođenjem probnih ispita željeli ublažiti negativne posljedice online nastave zbog covida, što se, ističe, u konačnici na rezultatima maturanata 2021./2022. na prošlogodišnjoj maturi i pokazalo dobrim jer su rezultati iz niza predmeta bili bolji nego ranijih godina. Ravnatelj NCVVO-a naglašava da se čak 90 posto maturanata u anketi koje su im poslali povratno vrlo pozitivno referiralo na pisanje probnih ispita.

