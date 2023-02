Milanović ima poruku za srpske tabloide

Podijeli :

Izvor: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sastao se u srijedu u Zagrebu s predsjednicom Republike Slovenije Natašom Pirc Musar. Nakon sastanka, dvoje je predsjednika odgovaralo na pitanja novinara.

Upitan o izjavi o “otetom Kosovu“, Milanović je rekao da se s Aleksandrom Vučićem nije čuo.

Ivica Dačić pozdravio Milanovićevu “principijelnu” izjavu o Kosovu Vučić: Pažljivo ću pogledati izjavu predsjednika Hrvatske o Kosovu

“Zadnji put sam telefonski razgovarao kad je bila migrantska kriza ujesen 2015. godine. Dobro je da je shvatio da mora prvo proučiti moju izjavu. To je jako dobro. Očito nije reagirao na prvu. Moja poruka ekipi u Srbiji, kojoj ne želim pakostiti, to je odavno prestala biti unutarnja stvar Srbije. Ima jedna serija, njezin naziv savršeno odgovara onome što želim poručiti srbijanskim tabloidima. Curb your enthusiasm, ili na hrvatskom genijalnom prijevodu “Bez oduševljenja, molim”. Ja jesam pravnik, ali sam političar i izabran demokratski predsjednik jedne države i želim da Srbija vidi svoju zapadnu perspektivu. Mislim da svoju privrženost prema kosovskim Albancima ne trebam isticati. Da, Srbija je ostala bez Kosova. Ono je u međuvremenu priznato. Hrvatska ga je priznala među prvima i ja koristim priliku gdje stignem da ljude uvjerim da priznaju Kosovo, ako to nisu napravili”, rekao je Zoran Milanović.

“Da bi Srbija došla na Zapad, gdje je dobrodošla, neke stvari se moraju promijeniti. Činjenica da je situacija u Ukrajini trenutak ili početak kraja jedne prividno srbijansko-ruske romanse u kojoj će Srbija shvatiti da je prevarena ljubavnica. Naime, Srbija i Kosovo Rusiji smetaju. Rusija će kad-tad morati priznati Kosovo ili se praviti da ga priznaje da bi realizirala ono što radi u Ukrajini. A gdje je tu Srbija? Jedna mala država. Nema je”, rekao je Milanović.

“Kosovske vlasti i moji prijatelji Kurti i Vjosa, za početak će morati dati nekakav status zajednici srpskih općina na sjeveru Kosova. To su potpisali. Ali ispunjavanje obaveza ih vodi dalje, a to je Zapad”, rekao je Milanović.

“Prema tome, to je moja poruka: bez oduševljenja, molim”, rekao je Milanović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.