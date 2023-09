Milanović o veleposlanicima: Na njihova mjesta dolaze otpravnici poslova, to je tiha penetracija

Podijeli :

Robert Anic / PIXSELL

Predsjednik Zoran Milanović rekao je u ponedjeljak da mu ne odgovara što je Hrvatska u tri i pol godine popunila samo jedno veleposlaničko mjesto i da se svi trebaju zapitati kome je u interesu da se nastavi spor Pantovčaka i Banskih dvora o imenovanju veleposlanika.

“Kad god je neki metež, neki nesporazum, neka nevaljaština, uvijek se pitaj kome to odgovara. Meni ne odgovara da Hrvatska u tri i pol godine nije zamijenila ni jednog ambasadora osim jednog kojeg je tražio premijer Plenković. Je li iz toga teško izvući neki zaključak”, pitao je Milanović novinare na Pantovčaku.

Milatović i Milanović s Pantovčaka: “Znate li u čemu je razlika danas između Crne Gore i Hrvatske?” Ministar prozvao Milanovića: Vjerojatno želi uhljebiti neke ljude u diplomaciji Bivši diplomat: “Tko je odgovoran za nefunkcioniranje sustava? To je premijer!”

Milanović je od početka 2020. do danas donio samo odluku o postavljanju Hidajeta Biščevića na dužnost veleposlanika u Beogradu te istaknuo da je to učinio na prijedlog premijera Andreja Plenkovića koji je na tom diplomatskom mjestu htio upravo njega.

Predsjednik i Vlada, koji suodlučuju o imenovanju veleposlanika, međusobno se optužuju što su već duže vremena upražnjena neka veleposlanička mjesta, uključujući u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Vatikanu.

Milanović je dodao da on u ovom trenutku nema nijednog kandidata, ali da su nužni razgovori.

“Moraš sjesti i razgovarati, to je po duhu i slovu našeg Ustava. Ne ide na silu. To se pitajte. Kome prezervacija ovog stanja više odgovara, meni ili nekome tko želi zadržati potpunu kontrolu. I to nad kakvim resursom? Neš’ ti ambasadore. I onda na njihova mjesta dolaze otpravnici poslova. To je tiha penetracija”, rekao je predsjednik.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman prozvao je u petak predsjednika da pokušava u diplomaciju ubaciti ljude bez diplomatskog iskustva.

“Diplomacija koja je vani, to je hrvatska diplomacija. Ovu koju nudi predsjednik države to bi valjda trebala biti druga diplomacija jer on dovodi ljude koji nisu ni u kakvoj vezi sa strukom, poslom. On vjerojatno želi uhljebiti neke ljude i poslati ih u diplomaciju”, rekao je Grlić Radman.

