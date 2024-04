Milanović: Ovo što su napravili Plenkoviću, to se uvijek radi na posljednjoj večeri

Podijeli :

Predsjednik Zoran Milanović posljednjeg dana prije izborne šutnje dao je intervju za Index i progovorio o svim aktualnim temama, ali i objasnio zašto smatra da HDZ i Andrej Plenković nemaju šanse dobiti treći mandat zaredom.

Na samom početku, komentirao je snimke objavljene na Nacionalu, gdje se čuje kako premijer govori zabrinjavajuće stvari o medijima, ali i kako omalovažava gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu.

Plenković: Milanović vrijeđanjem šteti Hrvatima u BiH

“Ono što sam vidio nije prostački, ali ocrtava karakter. Ja sam 2016. imao razgovor s Klemom i njegovim cvebama pa je netko snimio. Ja sam sprdao njega, rekao sam da je njegova majka vojna lekarka. On je deep fake od početka. Ovo što mu je netko uvalio od njegovih, uvijek na posljednjoj večeri netko to napravi. Ali ovdje neće biti vječnog života. Ovo je game over. Ovo što oni rade je zatrašujuće što rade”, započeo je razgovoru za Index Milanović pa se osvrnuo na ankete koje su uvjerljivo na strani HDZ-a:

“Ankete mačku o rep. Ali što je to palo? To su preferencije za premijera. To je impuls ljudi. Dotad to pitanje nije postavljano. Ja nisam ni na listi SDP-a, a i da jesam bio bih u prvoj izbornoj jedinici. Ja ne mogu svakoga nagovoriti da glasa za Rijeke pravde. Ja sam njihov kandidat za premijera. Plenković je izrod. Iz udbaško-KOS-ovskog miljea on je danas sljedbenik Franje Tuđmana.”

Objasnio je što točno misli.

Milanović o Plenkoviću: On je kum kriminala u Hrvatskoj

“On je nastao u tom miljeu, cijela njegova obitelj. Oni su tu rasli na čistkama nakon proljeća. Tu je bio Ivica Račan, al on je, za razliku od ovih lažova, bio iskren. Ali ovi su bili sisavci režima prve kategorije, a onda su postali hrvatski nacionalisti. To nije dobro za sazrijevanje društva. Ovo ima elemente perverzije. Neki tip koji je kalkulirao hoće li ući u SDP, HNS, Jadranka Kosor ga ugura u HDZ. I eto na kraju ga dovedu za ruku da postane predsjednik. Sve sam rekao o Plenkošenku, tu bih stao. Sve prije Turudića je bilo gadljivo, ali ovo je postalo neizdrživo. Ja sam Plenkoviću bacio balvan spasa, ne slamku, i to radim među nama. A on zove Turudića da ga pita je li to istina. To je ispod svake razine prihvatljivog. Radiš budale od nas. Onda smiješni likovi govore da je ovo neustavno. Što? Ja sam radio u tajnosti, to je lukavstvo. Imate Plenkovića koji će se u Mostaru sresti s Vučićem. Ok, to je vladar Srbije. Ali kad se ja nađem s Dodikom, onda HDZ angažira Butkovića i kravu. Nama su Srbi najbliži narod na Balkanu, ja s njima neću razgovarati preko posrednika. Mi se moramo pokušati dogovarati među sobom.”

Plenković i vladajući općenito konstantno govore da Milanović nije dobar u vanjskopolitičkim temama. Pod time posebno misle na Bosnu i Hercegovinu, odnosno, to kakav odnos prema Hrvatima tamo ima.

Plenković: Milanović je poništio kampanju SDP-a i učinio mu medvjeđu uslugu

“BiH je bitna. Plenković ne radi ništa. Znate li kad bi se njegovo ime spominjalo kao šefa Europske komisije da se ikad suprotstavio. Ista priča s njegovim ljudima. Nema šanse, strogo je zabranjeno biti protiv mišljenja Bruxellesa. Kad se to dogodilo? Nikad. Nama sve odgovara. Mi smo najsretniji na svijetu. Ispada da sve što dolazi iz briselskih struktura, nama odgovara. Pa daj recite jednom da na nešto ne pristajemo. Mi nemamo svoje ja. Oni prodaju sebe tamo.”

Nije izignorirao smrt Josipa Manolića.

“Značajan je. On je Tuđmana uvodio i promovirao u partizanima. On je bio zadužen da Tuđman ispravno diskutuje. Oni su bili partizančine s kožnim mantilima, imali su posebne ovlasti. Onda je Franjo otišao u Beograd. Kad se Hrvate proganjalo na Bleiburgu, nismo čuli da je Franjo kihnuo. Onda su njih dva zajedno osnivali Hrvatsku. Ja ću mu otići na sahranu, ali Plenković mora biti prije mene. Manolić je ključna osoba u stvaranju HDZ-a. Joža je rodonačelnik, tvorac prvog HDZ-a i one prve vlade u kojoj su uglavnom bili antifašisti i partizani po Tuđmanovom izboru”, naglasio je Milanović za Index.

