AUDIO / Plenković snimljen kako vrijeđa Penavu: Moja pokojna baba bi mogla biti gradonačelnica Vukovara

Davor Javorovic/PIXSELL

U govoru koji je tajno snimljen predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković osvrnuo se nimalo biranim rječima na nekadašnjeg stranačkog kolegu, a danas predsjednika Domovinskog pokreta i vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu.

Sve što je izrekao na njegov račun zabilježeno je u snimci koju je trajno snimio netko iz HDZ-a, tvrdi tjednik Nacional, koji je u nedjelju objavio dio snimke.

“Taj Penava postoji, moja baba pokojna bi mogla biti gradonačelnica Vukovara… sve što se tamo napravi, oni nisu sami napravili ništa. Ništa. Nula. I uzeo na sebe žrtvu ljudi kojih nema. I postao predsjednik, usput i gradonačelnik zato što se Marija Budimir ozvučila. To su kvarni ljudi. Zli ljudi s kojima nećemo imati posla. Nemojte biti zavarani, joj to su desni, naši su Hrvati. Nisu. Oni su srušili Kolindu, sutra će srušiti nas. To morate znati”, čuje se na audio snimci koja je navodno nastala prošle subote (6. travnja).

Dok se čeka Penavina reakcija, za Nacional se oglasio Mario Radić iz Domovinskog pokreta.

“Snimka pokazuje njegov nivo kulture. Konačno je pokazao pravo lice. Očito je Plenkoviću draži okupacijski gradonačelnik Stanimirović, nego hrvatski gradonačelnik Ivan Penava. To se, što bi rekla moja baba, na engleskom nazvalo “outanje”… U skladu s pjesmom “Pokaži mi već jednom to svoje pravo lice” – mislim da ga je pokazao”, izjavio je i dodao da Domovinski pokret s Plenkovićem dosad nije pregovarao, niti misli.

