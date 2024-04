Milanović poručio Butkoviću: Ostat će bez krčme, krave, kamiona, sve će mu uzeti!

Podijeli :

Edina Zuko/PIXSELL

Predsjednik Zoran Milanović dao je izjavu za medije iz pregrade te je ponovno komentirao ministra Olega Butkovića.

“To je trgovanje utjecajem, radi manjih stvari su ljudi išli u zatvor na godinu dana”, rekao je Milanović o komunikaciji Butkovića i Josipe Rimac. “Zato je živčan i divlja.”

Butković je jučer pozvao Milanovića da odgovori na dva pitanja:

1. Je li trgovanje utjecajem ako predsjednik Republike, u konkretnom slučaju ti Zorane Milanoviću, osobno traži od državnih i privatnih banaka da otvore račun njegovom rođaku koji je pod sankcijama zbog povezanosti s ruskim kapitalom?

2. Što si dobio kao protučinidbu za taj angažman?

Milanović se danas osvrnuo i na to. “Oklevetao je čovjeka kojem je to velika reputacijska šteta, kad ti netko kaže da si pod sankcijama, da si Putinov prijatelj, to ljudima smeta. Ako nije istina, utuživo je. On će ih proganjati kao vrag grešnu dušu. Ostat će bez krčme, krave, kamiona, sve će mu uzeti. Taj čovjek nikad nije bio pod sankcijama nikakve mu usluge nisu trebale.”

“Sad je gotov”, poručio je Milanović.

