Milanović se sukobljavao s Banožićem, što će biti s Anušićem? “Ovo je kompleksnija situacija…”

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Politički analitičar Jerko Trogrlić u Newsnightu je razgovarao s našim Ilijom Radićem o promjenama na vrhu Ministarstva obrane. Predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak je objavio da će novi ministar obrane i potpredsjednik Vlade biti osječko-baranjski župan Ivan Anušić. Troglić je ovaj potez premijera ocijenio izvrsnim i mudrim.

On navodi da je iznenađenje da je Anušić prihvatio ovaj poziv premijera Plenkovića. “Ovo je bio izvrstan, možda najmudriji potez Plenkovića gdje je riješio dvije stvari – stabilizirao internu situaciju u stranci, naglasnijeg, jedinog koji je iznosio neslaganje s vrhom stranke je pozvao u krilo Vlade, pa postiže to jedinstvo, barem jedinstvo prema vani, a s druge strane stabilizira tu situaciju ne samo pema Domovinskom pokretu i Penavi i ne samo zato što ima jedinog Slavonca u Vladi, nego traži pravu alternativu prema predsjedniku države.”

Penava komentirao imenovanje Anušića: Jalov pokušaj, Plenković pokazuje paniku Koji je motiv za imenovanje Anušića? “Tipično hrvatska perverzija da se nekoga pacificira militaristički”

“Sada dolazi ozbiljniji igrač, netko tko ima legitimitet Domovinskog rata, bojišta i dragovoljac i netko tko ima politički legitimitet kroz pobjede na izborima u županiji”, rekao je Troglić o Anušiću.

Još jednom je naglasio da je ovo bio mudar potez predsjednika Vlade. “Prijatelja blizu, a neprijatelja još bliže.”

Trogrlić navodi da je Anušić očito procijenio da ne može stajati sa strane ili i on u ovome vidi nekakvu priliku za sebe. Komentirao je i kakav bi mogao biti odnos Anušića i presjednika RH Zorana Milanovića koji se u prošlosti često sukobljavao s bivšim ministrom obrane Marijom Banožićem.

“Za Milanovića je ovo kompleksnija situacija nego kad je imao Banožića preko puta sebe. Iskusne ratnike i dragovoljce tretira na drugačiji način neovisno o političkom opredjeljenju. Ako do sukoba i dođe, to se neće prelijevati na Plenkovića, on sad ima nekoga tko može taj sukob nositi samostalno, a neće biti trbuhozobarc”, kazao je Trogrlić, dodajući da je Anušić pokazao da zna misliti svojom glavom.

Govoreći o kompetencijama Anušića, Trogrlić navodi da je on iskusno lice koje ima političku ozbiljnost i legitmitet te da je u pitanju osoba koja ima jaku ulogu unutar same stranke. “Svako ministarstvo je prije svega politička funkcija. Legitimitet ima kroz ulogu u Domovinskom ratu. On je vrlo slično kadrovsko rješenje kao Bačić.”

“Osim što mu je stranački šef, Andrej Plenković mu postaje i poslodavac. Mislim da Anušić nije imao pravo odbiti tu odgovornost. Možda mu se otvara mogućnost da postane nacionalni političar”, dodao je ovaj politički analitičar.

“Penavi neće biti lako imati takvog protukandidata imati takvog političkog protivnika na tom terenu”, zaključio je Trogrlić u razgovoru za Newsnight.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dobili ste ovih dana poziv s nepoznatog broja iz inozemstva? HAKOM: Nikako ne činite ovo Važno upozorenje za sve korisnike Gmaila: Od 1. prosinca kreće velika čistka!