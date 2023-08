Milanovićev savjetnik: Kriza nije gotova

Podijeli :

Savjetnik Predsjednika Republike za obranu Ivica Olujić bio je gost Novog dana.

Predsjednik i premijer postigli su dogovor, u ponedjeljak je konačno objavljeno tko će biti novi šef VSOA-e

“Kriza je trajala još od početka 2022. godine. Zadnjih mjeseci je u prvom planu bilo imenovanje ravnatelja VSOA-e, ali pitanja imenovanja drugih važnih časnika su otvorena još krajem 2021. U ovom trenutku je riješena ova situacija. Predsjednik je jučer imenovao časnike na osam vrlo važnih dužnosti. Usuglašeno je s Vladom tko će popuniti narednih pet mjesta” kaže Olujić dodajući i ono što je javnosti najzanimljivije – usuglašeno je tko je kandidat za šefa VSOA-e

“Ne bih rekao da je kriza riješena. Riješena je ova situacija koja je vrlo važna. Predsjednik je uložio veliki napor da se ova situacija riješi”, kaže Olujić navodeći kako se predsjednik obratio javnosti kako bi upozorio na nepravilnosti te da je nakon toga došlo do razgovora između ovlašetnika i postignut je dogovor oko privremenog vođenja i upravljanja. “Sad smo praktički pred rješenjem tog važnog pitanja. Predsjednik je cijelo ovo vrijeme pozivao na razgovore, pismima, priopćenjima i javnim istupima”, govori.

Paket ili sustavan pristup?

Milanović je inzistirao na “paketu”, a Vlada na tome da se treba usuglasiti samo oko imenovanja čelnika VSOA-e.

“Predsjednik je inzistirao na sustavnom i planskom pristupu imenovanjima. On kao vrhovni zapovjednik odgovara za sve sastavnice obrambenog sustava. Procedure imenovanja su propisana zakonom. Iz perspektive predsjednika, sva imenovanja su jednako važna”, kaže Olujić i dodaje kako je u konačnici i Vlada pristala na takav pristup. “Važno je kazati da za sva imenovanja prijedloge dostavlja načelnik Glavnog stožera OSRH-a. On je glavna osoba u oružanim snagama. Ministar daje neke suglasnosti, ali onaj tko imenuje, tko daje zadnji potpis je vrhovni zapovjednik. Ono što je bitno, davanje suglasnosti mora biti transparentno. Predsjednik ima pravo inzistirati na tome da suglasnosti budu transparentne. Na taj način se kroz, uvijek potreban razgovor, dolazi do rješenja”, govori.

Na pitanje što je točno bilo sporno s tim imenovanjima, on kaže kako neka mjesta nisu popunjavana od početka 2022. “To su sve iznimno važni dužnosnici za funkcioniranje OSRH-a, kao i ravnatelj VSOA-e. Usklađivanje imena časnika je započelo intenzivno u travnju i svibnju. Bila je namjera da se to napravi prije Dana OSRH-a, nažalost nije. Nakon toga došao je rok za imenovanje ravnatelja VSOA-e i to je bila situacija da se krene u pregovore i razgovore i na taj način smo došli do rješenja kojima sam iznimno zadovoljan”, govori Olujić.

Čiji su to ljudi – Milanovićevi ili Banožićevi?

“To su profesionalci, vojnici, svi redom su hrvatski branitelji. Imaju 25 i više godina vojne službe i treba ih promatrati isključivo u tom kontekstu. Sve ih je predložio načelnik Glavnog stožera pa ako baš hoćete – to su njegovi ljudi”, odgovara.

Prema Olujićevim riječima, poslove i dužnosti preuzimaju drugi u situacijama kad nisu imenovani dužnosnici. “Ako nemamo imenovane čelne ljude, onda je fokus zamjenika na dnevnim zadaćama, na operativnim zadaćama. I vjerujem da je ta vrsta zadaća obavljana najbolje moguće i da funkcioniranje nije trpilo. Ali zapovjednici su iznimno bitni za druge zadaće, za niz drugih poslova koji su sigurno trpili u ovim mjesecima otkad ih nismo imali”, govori.

Tko je novi šef VSOA-e? VIDEO | Plenković i Milanović u Kninu konačno razgovarali. O čemu?

Olujić pojašnjava i što je mislio kad je rekao da je riješena ova situacija, a ne kriza. “Predsjednik Republike nije stvorio ovu krizu. Mi vjerujemo da u budućnosti nećemo ponovno imati ovakve situacije. Riječ je o procesu. Časnici po zakonu mogu biti na dužnostima 4 godine. Kad to prođe, mora doći do rotacije. Potrebno je razgovarati, u krajnjoj liniji i s njima. To su ljudi koji imaju ambicije i želje koje ih usmjeravaju dalje”, kaže.

“Ja se nadam da će toga biti, uz napomenu da je ključna komunikacija ministra obrane s načelnikom Glavnog stožera”, kaže Olujić na pitanje hoće li onda u budućnosti biti razgovora i dogovora.

Što se tiče pet pozicija za koje su usuglašena imena, Olujić kaže da to treba biti riješeno u narednih 10 dana. “To je izravni ishod razgovora Milanović i Plenkvoić koji se dogodio u Kninu i SInju. Premijer je jamčio predsjedniku da će se poštovati ono što je dogovoreno i da će taj proces biti dovršen”, kaže Olujić dodajući da su imenovanja dogvoroena u sklopu razgovora Tome Medveda i Dragana Lozančića. U dijelu razgovora sudjelovao je i on sam, i ministar obrane, kao i načelnik glavnog stožera.

“Vrlo brzo ćemo znati koja su imena”, kaže Olujić koji čvrsto vjeruje da će dogovor biti ispoštovan i uopće ne razmišlja o mogućnosti da ne bude, nakon razgovora dvojice predsjednika.

Naglašava kako je ministar obrane zaista važna figura u obrambenom sustavu, ali da on treba biti na raspolaganju predsjedniku Republike koji kao vrhovni zapovjednik odgovara za sustav.

Zašto je Turkalj bolji od Validžića? “Mi smo tek jučer dobili utvrđenog kandidata za ravnatelja VSOA-e. Vjerujem da će do kraja tjedna biti imenovan. Neće mu biti lako, ali vjerujem da će ispuniti svoju misiju”, odgovara.

Nabava vojne opreme

Govoreći o nabavi novih borbenih aviona, francuskih Rafalea, Olujić kaže kako je to zaista kapitalna nabava, ali da ona za sobom povlači i neke druge nabave, poput sustava PZO-a koji Hrvatska sada nema, ali da je potrebno ići u tom smjeru.

“Postoje velike potrebe u sustavu OSRH-a. Predsjednik se zalaže za razvoj sposobnosti HV-a. Određeni projekti za kopnenu vojsku su već programirani, što će reći da su ušli u projekcije prorčauna. Ono što nije dobro je to što realizacije nema, izuzev ugovora sa SAD-om o nabavi borbenih vozila Bradley za jednu našu bojnu. Osim kopnene vojske postoje i druge potrebe. Nažalost, mi nemamo nijedan projekt razvoja Mornarice, koja je iznimno značajna za Hrvatsku. Imamo jednu situaciju s projekom obalnih ophodnih brodova za koju ne znamo kakav će biti ishod. A drugi projekti, nažalost, nisu još niti isprogramirani. Vjerujemo da će se već ove godine programirati sredstva za 2024. i još tri godine nakon toga. Mi bismo htjeli da se Ministarstvo obrane primarno bavi ovom vrstom posla”, govori Olujić.

Glavnom načelniku admiralu Robertu Hranju uskoro istječe mandat. “Admiral Hranj je imenovan do 1. 3. iduće godine i on tad prestaje biti načelnik Glavnog stožera. Njega imenuje predsjednik Republike na prijedlog Vlade, tako je imenovan i Hranj i to je put kojim treba ići i za imenovanje novog načelnika. To nas čeka nekad od 1. 3. iduće godine”, kaže Olujić dodajući da usuglašavanja još nisu počela. “Bitno je kazati da za imenovanje mora biti razgovor na strateškom, visokoj razini. To je ozbiljna dužnost, ta funkcija je spona izneđu vojske i političke vlasti. Tom poslu treba pristupiti pravovremeno i vrlo ozbiljno”, govori Olujić.

