Milardović: Da sam Plenković, duboko bih se zamislio na reakciju s Kaptola

Politički analitičar Anđelko Milardović prokomentirao je rezultate predsjedničkih izbora te istaknuo probleme u hrvatskoj politici u razgovoru s Tihomirom Ladišićem u Novom danu.

Milardović, na pitanje je li se nešto bitno promijenilo u političkim odnosima pobjedom Zorana Milanovića, kaže kako je nemoguće vidjeti promjenu. “Priželjkujem je. Da se postavi red, definiran Ustavom i zakonima. Da je na prvom mjestu država, a da su na drugom stranke. Odluke stranaka ne mogu biti veće jer inače govorimo o partijskoj državi”, kazao je Milardović.

“Unutarstranačka demokracija je dovedena u pitanje zbog autoritarnog sindroma. Lider te stranke vodi stranku na autoritaran način. Na dugi rok se postavlja pitanje funkcioniranja te stranke na takvim temeljima. Mislim da nitko nema pravo privatizirati državu”, istaknuo je analitičar.

Reakcija s Kaptola

Osvrnuo se i na čestitku zagrebačkog nadbiskupa. “Iznenadilo me i to je dobro odjeknulo. Da sam Plenković, duboko bih se zamislio na reakciju s Kaptola. To je dokaz opće političke kulture, diplomatske komunikacije i na neki način davanje podrške jednoj strani i okretanje podrške drugoj strani. Pitanje je hoće li HDZ i Plenković ući u konfrontaciju s Kaptolom. To ne bi bilo produktivno jer se s Kaptoplom ne ulazi u konfrontaciju. Mi jesmo sekularna država, ali utjecaj katoličke crkve je uvijek bio značajan. Meni je drago da je bio ovaj intervent i da se stvari stave na svoje mjesto te da se misli državnički”, rekao je Milardović.

Treba inzistirati, smatra Milardović, na dijalogu i Ustavu. Kaže kako Milanović shvaća da više ne može komunicirati na stari način, što se vidjelo tijekom pobjedničkog govora i “pružanja ruke”.

Komentirao je i rezultate gotovo pa referendumskih predsjedničkih izbora. “Ljudi ne žele okupaciju izvršne vlasti jedne stranke. Ukoliko bi glasovali za istu opciju, prijetila bi okupacija izvršne vlasti jer je to problematično. Dovodi u pitanje demokraciju”, napomenuo je analitičar.

Zarobljena država

Kazao je i kako radi na novoj knjizi “Zarobljena država”, u kojoj će se dotaknuti psihopatologije političke moći. “Dolazimo do momenta u hrvatskoj politici, ali i na planetarnoj razini. Zove se psihopatologija političke moći koja se izvodi iz narcizma, egoizma, bešćutnosti za najbliže – za Republiku Hrvatsku. Na koji način je vode? Bešćutno”.

Konfliktna linija je, kaže, između građana i vlasti. “Živimo u zarobljenoj državi smanjenih mogućnosti na individualnoj razini. Napredovanje je determiniramo partnerskim iskaznicama i članstvom”, napomenuo je Milardović.

Potrebna radikalna promjena

Da bi se društvo posložilo, potrebna je, kaže Milardović, radikalna promjena reforme izbornog zakonodavstva. “Trebalo bi reformirati izborni model koji se odnosi na izbornu geografiju, odstraniti pristranost na izbornim jedinicama. Ja bih ograničio mandate na dva puta po četiri godine. Dao bih mogućnost mlađoj populaciji da preuzme stvari i trebalo bi na taj način pokazati da je političkoj vlasti stalo do društva”, kazao je Milardović.

“U ovim uvjetima, s ovakvim modelom ekonomije i modelom izbornog sustava, mi nećemo moći ići dalje. Došli smo u ovu demografsku točku zbog aposlutno promašenih javnih poltika u zadnjih 30 godina. Da su one bile sinergične, ne bi bio ovakav negativni output. Hrvatska nije izuzetak demografskog sloma, ali to ne znači da treba odustati od sebe. Onaj koji odustane od sebe je dezerter. Odustati od života? Onda bolje da ne postojimo kao ljudi ili kao Hrvatska”, rekao je analitičar.

Europa je u novom geopolitičkom sistemu, pokazao je Milardović na Institutu za europske i globalizacijske studije, razapeta između Amerike, koja je na prvom mjestu i Rusije.

“Sama nema koncepciju vođenja i racionalnog upravljanja. Bilo bi poželjno da se glave stave na okup i da se racionalno vodi EU. Mi nećemo moći preživjeti tek tako. Zašto? Amerika gleda svoj interes, a Rusija svoj. Ako netko razmišlja da je u pitanju razlika interesa – nije. Politika se bazira na ideji moći i na interesima”, zaključio je Milardović.

