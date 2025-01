Komunikacijski stručnjak: Da je Plenković prihvatio Milanovićevu ruku, postao bi državnik

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL/Ilustracija

Komunikacijski stručnjak Željko Riha gostovao je u Newsnightu kod Ilije Jandrića gdje je komentirao reakcije političara na pobjedu Zorana Milanovića u predsjedničkim izborima.

Riha se osvrnuo na činjenicu da premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković ne dolaze na inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića.

“Rekao bih da smo opet napravili nešto što nijedna demokratska republika na ovaj način nije napravila, pogotovo unutar EU. Opet su nekakve stranačke i političke netrpeljivosti otišle ispred funkcija”, kazao je Riha.

“Na kraju dana su plaćeni za to, svidjelo im se to ili ne”, dodaje.

Za Jandrokovića kaže da je izabran između zastupnika da predsjedava sazivom Sabora i kao takav trebao bi poštivati volju parlamenta.

“I onda u najgorem slučaju da se u parlamentu glasa da li da se ide na inauguraciju predsjednika države ili ne. Ali takve stvari su iznimno opasne. Danas slušamo ministra u Vladi koji ne prizna predsjednika države, što je suludo, jer predsjednik države je dio ustava RH, ako ne priznaješ dio Ustava RH kako možeš obnašati tako važnu funkciju onda?”, pita se Riha.

Koliko je Plenković oslabljen lošim rezultatom Primorca?

“To je jedan od najvećih poraza predsjednika bilo koje političke stranke. On je odabrao predsjedničkog kadniata, nadstranačkog i ostali koji su stali iza njega nisu dobro odradili kampanju, nisu dobro odradili teren i izgubili su”, rekao je.

Komentirao je i kampanju Primorca.

“Njegova cijela kampanja se otela kontroli nekako još u prvom krugu smo vidjeli da je premijer dosta involviran, de facto ga vodi za ruku okolo. A u drugom krugu, vidi ‘titanic tone, svi ćemo dignut ruke, pa što bude bude’. Krenule su totalne nebuloze iz stožera iz gospodina Primroca”, izjavio je.

Ruha se osvrnuo na to što Plenković nije primio ruku koju je Milanović pružio.

“Da je premijer Plenković prihvatio tu ruku, on bi postao državnik. On bi možda postao onda ta osoba koja je pomirila i osoba koja uvodi stabilnost u državu u političkim okvirima. On to nije napravio. Nije odabrao taj put, odabrao je put predsjednika HDZ-a”,

“Ja sam čak očekivao da će biti bolje i stvarno me iznenadila odluka da ne idu na inauguraciju. Mislio sam da smo nekako sazrijeli”, dodao je.

Ruha je kritizirao što Primorac nije čestitao Milanoviću na pobjedi.

“S obzirom da se brendirao kao sportaš, onda je sportski i priznati poraz i stisnuti ruku pobjedniku. Ništa od toga nije bilo. Jedan takav govor bi u bilo kakvoj suverenoj demokratskoj državi zacementirao bilo kakve političke apetite te osobe”, poručuje.

