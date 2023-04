Podijeli :

N1

Darko Milinović, bivši ministar zdravstva, gostovao je u Studiju uživo N1 televizije u kojem je govorio o stanju u zdravstvu.

Bivši ministar govorio je o uspjehu zadarskog ginekologa dr. Luke Mataka koji je odradio i kolegama u hrvatskim bolnicama demonstrirao novu metodu endoskopskog zahvata i liječenja određenih bolesti maternice i jajnika. Milinović je rekao i da je gospićka bolnica jedna od prvih u Hrvatskoj koja je samostalno izvela takvu vrstu operacije.

Komentirao je i stanje u hrvatskom zdravstvu.

“Hrvatsko zdravstvo, kada bi gledalo rezultate liječenja, je u samome vrhu, ali samo zahvaljujući entuzijazmu liječnika”, kaže Milinović. Napomenuo je da 70 tisuća ljudi radi u zdravstvenom sustavu i da u tako velikom sustavu i mala greška u organizaciji rada možem dovesti do neželjene scene poput one u OB Sisak gdje su dvije pacijentice zajedno ležale u istom krevetu.

“Neka mi kolege oproste, ali to je neoprostivo. Jer jedna takva greška dovodi u pitanje legitimitet cijeli naš zdravstveni sustav, naše medicinske sestre, tehničare i liječnike, ljude koji izvanserijskim naporima pokušavaju držati nivo zdravstvene usluge kakav on zapravo je”, kaže bivši ministar.

Spomenuo je primjer iz Hitne pomoći u OB Gospić koja ima ugovorenih pet kreveta i jedan intenzivni, a koja zna primiti i po 80 pacijenata pa im se ne dogodi da dva pacijenta budu u istom krevetu.

Liste čekanja

Na pitanje jesu li sad liste čekanja veće nego kad je on bio ministar, Milinović kaže da mu se čini da je sad stanje gore. “Možda nisam objektivan, ali razgovaram s kolegama i političkim oponentima koji su mi rekli da u moje vrijeme to nije bilo tako”, rekao je Milinović.

Podsjetio je da je u vrijeme njegovog mandata bio oformljen tim od 10 ljudi koji su od 0-24 usmjeravali pacijente koji su trebali određene pretrage.

Što se tiče paralelnog rada u javnom i privatnom sektoru, Milinović je rekao kako on nije bio ni onda, a napominje da nije ni danas, protiv paralelnog rada, no ističe da se on mora izregulirati.

“Ravnatelji odjela, zavoda, klinika i bolnica ne bi smjeli imati mogućnost pararelnog rada. Ako ćeš voditi kliniku onda ne možeš raditi paralelno, a onda to tebe kao šefa stimulira da kontroliraš sve svoje djelatnike kako bi ispunili svoje uvjete i kriterije i posao na odjelu i ako se svi ti kriteriji ispune, onda nemam ništa protiv rada i u privatnim klinikama”, rekao je Milinović i postavlja pitanje jesu li liječnici nakon 12 sati rada na odjelu i operacija sposobni otići raditi u privatnu kliniku i operirati.

