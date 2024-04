Vojni analitičar o Rafaleima: Puno je nedoročenog i pitanje je u kakvom su stanju ti zrakoplovi

Podijeli :

Vojni analitičar i urednik portala Obris Igor Tabak, u N1 Studiju uživo sa Sandrom Križanec komentirao je tijek rata u Ukrajini, stanje u Gazi, ali i opremljenost vojske u Hrvatskoj.

Izraelci u sve većoj mjeri prosvjeduju protiv premijera Benjamina Netanyahua, ali sukob u Gazi ne miruje.

“On je u dobrom dijelu svoje politike godinama zaoštravao situaciju i njemu nimalo ne odgovara ono što se unutar Izraela događa. Zato mu odgovara održavanje ratnog stanja, koje zahvaća najradikalnije dijelove izraelskog društva. Ratni ciljevi da se Hamas zatre potpuno su teško ostvarivi, čak i uz ovakav vojni angažman. Cijeli set kriznih događaja u i oko Izraela nije ništa novo. Svakih nekoliko godina nanovo zakipi”, kazao je Tabak.

No, ovako nešto nikad se nije dogodilo u Gazi. Humanitarna kriza, ubijanje civila, glad… Možda pregovori pomognu?

“Bojim se da ništa neće biti brzo riješeno. Ne prije nego pritisak, posebno iz SAD-a, ne postane toliki da se ozbiljno sjedne za stol i krenu pregovori.”

Nije to jedini gorući problem u svijetu, Rusi sve više napreduju u Ukrajini.

“Oni cijelo vrijeme malo po malo napreduju. Ponajprije zbog problema s dostavom vojne pomoći koja stiže iz zapadnih zemalja. To se vidi na bojištu, a Ukrajinci su faktično slabiji i taj dojam nekakvog balansa je uvelike bio održavan zapadnom pomoći. Kad je stala, ostalo je nešto zaliha, ali nakon nekoliko mjeseci njihova trošenja počinje se vidjeti stanje stvari na bojištu. A Ukrajina treba pomoć demokratskih zemalja i NATO saveza, kojima zapravo pripada”, smatra Tabak i dodaje:

“To je jedan sukob koji je veličinom i masivnošću beskrajno veći od onoga u Izraelu te samim time i beskrajno značajniji na opću geopolitičku situaciju.”

Koliko Ukrajinci još mogu izdržati bez pomoći?

“Iako nije usporedivo, treba se sjetiti hrvatskih iskustava. Umor od rata je razumljiv, ali puno je veći kod stranih promatrača nego Ukrajinaca, koji nemaju puno izbora. Mučenja i pokolji nisu specifikum i jedinstvena situacija. Vidjeli smo postupanje sa zarobljenicima pa Ukrajinci nemaju priliku opustiti se i filozofirati o pregovorima, bez obzira što njihov agresor radi. I to je jedna bitna stvar. Treba uzeti u obzir da Ukrajina nije mala zemlja i bez stanovništva.”

Ipak, prosjek godina ukrajinskog vojnika je 43.

“Nije se mobiliziralo mlađe od 27 i mnogi su otišli. Ozbiljni su to problemi, ali ne samo kod njih, čest je to slučaj u ratovima. Ali, ti se problemi rješavaju jer su uvedeni novi zakoni o mobilizaciji pa bi se trebalo uvesti reda. S druge strane, nije im to jedini problem, pitanje obuke tih ljudi koje se mobilizira je veći”, objasnio je vojni analitičar.

Hrvatska je kroz rat na teži način naučila sve to i ništa ne želi prepustiti slučaju. Stigli su vojni borbeni zrakoplovi Rafalei, njih šest od ukupno 12 i trebali bi osigurati kontrolu zračnog prostora. Ali, Tabak ima kritike na njihov račun.

“Način na koji je to napravljeno nije bio divan i transparentan, kako iz Vlade kažu. Puno je nedoročenog i pitanje je u kakvom su stanju ti zrakoplovi. Mislim da je to loše, jednako kao i kratki jamstveni rokovi koji su dobiveni za tu skupu opremu, koja je u kategoriji onoga što si jedna Austrija nije mogla operativno priuštiti pa ima ekstremnih problema. Hrvatska je ekstravagantno i vanjskopolitički odlučivala, manje vodeći računa o obrambenim stvarima. Koje se kod nas doživljavaju propagandno, a manje s brigom u dugoročnoj održivosti.”

