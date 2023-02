Raspudić: Glavna državna odvjetnica ovime riskira pet godina zatvora

Podijeli :

Izvor: N1

Saborski zastupnik Mosta, Nino Raspudić, gostovao je u studiju N1 gdje je komentirao odluku Ustavnog suda o izbornim jedinicama, kao i prekrajanje istih.

Raspudić smatra kako će HDZ napraviti onakav izborni zakon kakav njima odgovara. “Problem je što oni ni sami ne znaju što im koristi. Već se događalo da netko u Hrvatskoj kroji zakon kojim se okoristi netko drugi, kao što je bilo početkom 90-ih i 1999.”, rekao je dodajući kako su oni spremni na izbore po bilo kakvom modelu.

“Ustavni sud je upozorio prije 13 godina na nerazmjer birača, a pops stanovništva je pokazao da je drastična razliku u borju pa se i Ustavni sud morao oglasiti. Nema idealnog izbornog zakona. Na kraju će oni to napraviti onako kako oni misle da njima najbolje odgovara”, dodao je.

“Prijedlog sa šest izbornih jedinica krenuo je od toga da s ne cjepka Zagreb, što je i logično. Jedinice ne moraju imati isti broj birača, ali ne mogu imati isti broji zastupnika”, smatra Raspudić.

“Prepustimo mi HDZ-u neka se prže na toj vatri, definitivno im nije lako”, rekao je.

“Jučer je bila smiješna situacija gdje zastupnici HDZ-a brane glavnu državnu odvjetnicu, čak i više nego ona sama jer je bar i ona priznala da je bilo propusta. Toliki broj ministara mu je otišao zbog kriminala i korupcije, na Banovini sui obnovili šest kuća, uvođenje eura je napravio u najgore moguće vrijeme i dogodilo se to što se dogodilo. Njemu su sve političke lađe potonule i ostalo mu je samo bahatiti se u nadi da ga istrage Europskog javnog tužitelja neće doći do njega”, napominje.

“U svakoj ozbiljnoj zemlji oni bi završili na robiji”

“Problem šefice DORH-a je stari problem. Mi smo imali slučaj 2011. na Wikileaksu gdje se vidjelo da su Bajić i Cvitan pokazivali američkoj ambasadi sve istrage kojom se bave. U svakoj ozbiljnoj zemlji oni bi završili na robiji. Onda smo imali šefa DORH-a koji je bio među, čak i lažnim masonima. Što se sada dogodilo? DORH je dobio iste dokumente kao i europsko tužiteljstvo i oni su to spremili u ladici. Glavna državna odvjetnica time riskira pet godina zatvora zbog zataškavanja”, rekao je.

“Prema europskim odredbama DORH je dužan obavijestiti OLAF, a ne da oni te podatke dobiju od novinara. Podsjetit ću da se barem 95 posto slučaja koje pokrene europski tužitelj završi presudom, i sad glavna državna odvjetnica nas uvjerava da je baš na tom slučaju došlo do propusta. Do pet godina zatvora je predviđeno za ovakvo zlodjelo”, napomenuo je.

Raspudić se pita kako kako je pritisak kada se saborski zastupnici pitaju kako teku istrage, a nije pritisak kada ju premijer zove na telefon.

“Sjetite se što se dogodilo u Italiji početkom 90-ih. Imamo vrlo sličan primjer jedne stranke i strukture koja je dugo na vlasti koja se jako proširila. No kad kola krenu nizbrdo svi pjevaju i svi zvižde i gledaju kako spasiti svoju kožu. Zašto bi Žalac ili Rimac robijale 12 godina kada mogu dvije? To je skupina ljudi koji veže čisto materijalizam, a ne nekakav idealizam. Siguran sam da Plenkoviću nije lako zbog njihovih poruka. Ja sam siguran da se on jako trese zbog ostalih poruka”, dodao je.

Smatra da kad ljudi vide da je sustav uređen ne potežu veze, ali kada vide da ga nema onda “zovu čovika”.

Raspudić je na kraju dodao da je oporba ujedinjeni i da se ne radi o nikakvoj mržnji prema HDZ-u nego da jednostavno “treba ideološke teme staviti po strani”. “Neće zemlja propasti ako na neko vrijeme stopiramo ideološke teme i stavimo ih ad acta, a sve kako bi prvo preprezali ovu koruptivnu hobotnicu zvanu HDZ”, zaključio je.

