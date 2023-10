Mirela Ahmetović: Percepciju o Plenkoviću stvara on sam korištenjem javnih sredstava

Podijeli :

Politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović u N1 Studiju uživo komentirala je političku situaciju u Hrvatskoj uoči superizborne 2024. Dotaknula se i rata na Bliskom istoku.

SDP osuđuje brutalni masakr skupine Hamas u Izraelu.

Plenković: Posljedice sukoba Hamasa i Izraela već se osjećaju u cijeloj Europi

“No, ne možemo podržati ovakve agresije i neselektivno uzvraćanje, pogotovo na djecu i nevine. Osobno me zabrinjava da se premalo priča o mogućnostima zaustavljanja ovakve situacije, ne traži se intenzivno način uspostavljanja mira i stavljanja stvari pod kontrolu”, rekla je Mirela Ahmetović o ratu na Bliskom istoku.

Komentirajući glasanje za opoziv ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, Ahmetović je rekla da to nije nikakav poraz oporbe, već poraz za građane RH i naše društvo:

“Grlić Radman je četiri godine odbijao upisati dobit tvrtke koja je velik dio poslovanja temeljila na poslovanju s državom i dok on obnaša dužnost. No, na sve to Grlić Radman komentira što ćemo, to je život, zaboravljajući da je život za najveći dio građana takav da razmišljaju kako preživjeti danas, a za njega je život dva milijuna eura dobiti, što je za njega toliko mizreno da ne treba u imovinsku karticu. Može se zaključiti da ne poštuje hrvatske građane ni zakon RH.”

Dotaknula se i Zakona o izbornim jedinicama: “HDZ je namjerno otezao s donošenjem Zakona o izbornim jedinicama. Što se tiče SDP-a, Zakon je na snazi jer je prije osam dana objavljen u Narodnim novinama. Jučer je rasprava bila uzaludna.”

Opet propao pokušaj smjene Grlića Radmana. Pavliček: Nije u stanju voditi ni mjesnu zajednicu “Da je HDZ zlobno pristupio izmjenama, izborni zakon bio bi potpuno drugačiji”

“HDZ mora skrojiti izborni zakon tako da si osigura najveći mogući broj mandata i tako skroje nakaradni zakon, predlože ga tik do roka Ustavnog suda i onda očekuju da je HDZ iznad Ustava. Morali su naći krivca za takav nerad”, dodala je.

Vlada Andreja Plenkovića slavi sedam godina mandata, što je najdulji saziv u povijesti Hrvatske. Na pitanje kako ocjenjuje tih sedam godina, Ahmetović je odgovorila:

“Kako? Nemojte me to pitati. Dobit poduzeća je rasla 80 posto, a plaće samo 17 posto, mirovine 13 posto, a državni proračun 33 posto. Vidite li nesklad? Valjda nema ministra u Vladi koji u tih sedam godina nije bio pod istragom, uhićen, osumnjičen…”

U čemu je onda kvaka, kako im tako dugo traje mandat? Ahmetović smatra da se radi o korištenju javnih sredstava:

“HDZ vrlo dobro koristi javna sredstva, sredstva državnog proračuna kako bi kupio neke medije koji su tu da bi veličali lik i djelo Andreja Plenkovića. Percepciju o Plenkoviću stvara on sam korištenjem javnih sredstava, a to je već kod HDZ-a poznato – ako ne može pošteno, onda ćemo i Zakon o izbornim jedinicama skrojiti kako nama odgovara.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Najskuplja cesta u Hrvatskoj od danas u prometu VIDEO / Časna izgubila živce i bacila se na aktivista koji je sprečavao gradnju crkve