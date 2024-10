Miro Bulj za N1: Plenkoviću je Milanović kandidat, a ne Primorac

Podijeli :

Gradonačelnik Sinja, predsjednički kandidat i saborski zastupnik MOST-a Miro Bulj bio je gost intervjua Točke na tjedan kod naše Nataše Božić.

Najprije se osvrnuo na aktualne političke događaje i politizaciju SOA-e čemu smo svjedočili posljednjih dana.

“Ovo je klasično uplitanje SOA-e koju su najprije iskadrovirali i sad bi SOA nama trebala po nalogu Vlade nalagati tko su veleizdajnici, tko će što reći. Ja mislim da je veleizdaja uvođenje eura u onom trenutku i ovo je veleizdajnička Vlada, to je moj stav. Uplitanje SOA-e, ne znam jel ovako Mao Zedong radio”, kazao je Bulj.

“Ovo je ne politizacija, ovo je gore i morbidnije, ovo je pljuvanje u demokratsku Hrvatsku, ne samo da su porobili sve institucije, ovo je najgori oblik pokuašaj diktature”, dodao je.

Na pitanje hoće li se ispričati Andreju Plenkoviću, Bulj je odgovorio: “Ispričat će? Radije ću otići iz politike.”

“Vučić je pljunuo u temelj moderne Hrvatske”

Osvrnuo se i na retoriku prema Srbiji koja se posebno zaoštrila od posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Dubrovniku.

“Početak retorike nisam izazvao ja, vidjeli smo slučaj Dubrovnika gdje je Plenković pozvao Vučića koji se izrugao s Domovinskim ratom i cijelim hrvatskim narodom, negirao velikosrpsku agresiju i otad je krenula ta retorika”, istaknuo je Bulj.

Što se tiče ulaska Srbije u Europsku uniju, Bulj je rekao da se najprije moraju riješiti otvorena pitanja koja uključuju popis nestalih, ratnu štetu i rješavanje zločina prema Hrvatima.

“Bez toga nema razgovora jer je Vučić u Dubrovniku pljuno u temelj moderne Hrvatske i na sve žtrtve, ali ja to ne zamjerim Vučiću jer Plenković i Vučić su povezani preko Europske pučke stranke, Plenković je samo poslušan”, kazao je Bulj.

Sinjski gradonačelnik nedavno je najavio i odlazak u Srbiju. “Tamo ima ljudi koji su porijeklom iz mog kraja. Legitimno je da predsjednički kandidat može u svim državama posjetiti ljude koji su državljani Hrvatske, ne vidim tu nikakav problem, ne vidim što tu može izazvati problem.”

“Urušili su hrvvatsku diplomaciju”

Osvrnuo se i na probleme u diplomaciji te imenovanje veleposlanika. “Ovo je izrugivanje s diplomacijom, ako 3-4 godine nema imenovanja, kako to funkcionira, je li zakonita? Dva čovjeka koji vode državu, i Plenković i Milanović, što su napravili od naše diplomacije?”

“Hrvatska diplomacija je mlada, ali ima tu ljudi koji poznaju i rade i koji će raditi u interesu Hrvatske, ali ovo je bitka i polarizacija između prijatelja na Zrinjevcu, Plenković, Milanović, Jadnroković, Kolinda Grabar-Kitarović, sve su to nastali u vrijeme Mate Granića, oni se poznaju, a ti ljudi koji bi trebali najviše raditi na diplomaciji oni su je urušili, urušili su hrvvatsku diplomaciju”, dodao je Bulj.

“Plenkoviću odgovara Milanović na Pantovčaku”

Osvrnuo se i na odnos Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.

“Meni više ispada da je Plenkoviću Milanović kandidat nego Primorac, njemu više odgovara Milanović na Pantovčaku i sukob Milanovića i Plenkovića hrani jedan drugoga, i oni su u fokusu a ne kako nam je diplomacija u rasulu, kako nam se vojsku i načelnika stožera uvlači o političke igre… Hrvatska se nalazi pred nacionalnom ugrozom, ugrožena je u najtežim vremenima, eskaliraju sukobi, Bliski istok, problem Ukrajine… Otvaraju se brojni frontovi gdje Hrvatska mora imati jasne političke odluke”, istaknuo je Bulj.

Osvrnuo se i na Milanovićevu kandidaturu za premijera na parlamentarnim izborima. “Hrabar korak bio bio da je rekao ‘ja ću za premijera, dajem ostavku’, ovako je samo osnažio Plenkovića da mobilizira biračko tijelo HDZ-a i nešto oživi SDP, a sve drugo je bilo u drugom planu.”

“Ne možemo uspređivati Hrvatsku i Ukrajinu”

Osvrnuo se i na NSATU misiju koja je postala nova točka prijepora između Banskih dvora i Pantovčaka.

“Ne možemo to uspređivati, Hrvatsku i Ukrajinu, mi smo sami branili hrvatsku domovinu, uz određene dobrovoljce, mi smo bili ostavljeni sami sebi, uz embargo. Što se tiče odlaska naših vojnika… Milanović je 2014. poslao naše časnike u Afganistan, hrvatski vojnik treba biti isključivo u Hrvatskoj, zaštititi našu granicu, nikako producirati neke ratove, moramo zstrupati mir, bez mira se ne može riješiti sukob”, kazao je Bulj pa nastavio:

“Nije prije dvije godine počeo rat u Ukrajini, Krim je bio 2014., a iza toga je je Gordan Grlić Radman pjevušio Lavrovu, Kolinda Grabar-Kitarović se naslikavala na Svjetskom prvenstvu, nitko Putinu nije rekao riječi, sad odjednom slati našu sirotinju da prolivaju krv, za koga i za čije interese?”

Bulj tvrdi da je hrvatska granica “šuplja kao švicarski sir” te da ilegalni migranti nektrolirano prolaze.

“Ja bih u skladu sa svojim ovlastima inzistirao da vojska pomogne policiji u zaštiti granice jer je sigurnost najbitnija jer Schengen ne postoji, osobno tvrdim da su me ljudi zvali, ulaze ilegalni migranti nekontrolirano”, poručio je Bulj.

Podržava uvođenje obveznog vojnog roka. “Ja sam to predlagao na početku mandata pa su HDZ i SDP rekli da je to populizam, da je to besmisleno.”

Osvrnuo se i na porez na nekretnine. “Ja u svom gradu neću uvesti porez na nekretnine, po meni je to antidemokratska mjera.”

