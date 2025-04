Puhovski o Nobilu: “Neobično je da se jednoga jutra probudio sa socijaldemokracijom u srcu”

Podijeli :

Početkom ovoga tjedna javnost je iznenadila vijest o političkom angažmanu poznatog odvjetnika Ante Nobila.

Doznalo se, a i sam Anto Nobilo je potom potvrdio, da je nedavno osnovana i registrirana stranka Pravi SDP kojoj je on na čelu. Prethodno je zaratio s gradskim vlastima u Zagrebu dižući kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Tomislava Tomaševića i još pet osoba zbog navodnog izvlačenja 2 milijuna eura na ugovorima za nepostojeće zaštitarske usluge na zagrebačkom Hipodromu.

Anto Nobilo za N1: “Osnivam stranku. Znam da je Tomislav Tomašević sad u strahu!”

Gostujući u utorak na N1, Nobilo je osnivanje stranke objasnio time da je “socijaldemokracija u opasnosti” te nezadovoljstvom ljudi iz SDP-a i s ljevice jer je SDP u Zagrebu postao “junior partner” stranci Možemo. Nije međutim, htio otkriti imena ljudi koji su suonsovali stranku, kazavši da mu još nisu dali odobrenje za to. Posebno je zanimljivo što Nobilo s novoosnovanom strankom uopće nema namjeru ići na predstojeće lokalne izbore, nego je priprema za sljedeće parlamentarne koji su za tri godine.

“Ovime on slabi svoju odvjetničku poziciju”

O motivima Nobila i zasad tajanstvene ekipe ljudi s kojom je osnovao stranku razgovarali smo s političkim analitičarem Žarkom Puhovskim. On kaže kako mu nisu poznate dosadašnje Nobilove veze sa socijaldemokracijom.

“On se sada deklarira kao ljevičar, ali kod odvjetnika i odvjetnica je problem u tome da ih se ne bi smjelo suditi po tome koga zastupaju. Zastupaju one koji imaju dovoljno novca, a to najčešće nisu ljevičari. Moguće da je u sebi zaista čuvao tu ljevičarsku poziciju i odlučio je sada podastrijeti javnosti. Međutim, on to čini u trenutku kada je pokrenuo postupak koji bi zaista mogao biti veoma važan zbog tih 2 milijuna eura navodno pronevjernih u ime zaštite Hipodroma. On time slabi svoju odvjetničku poziciju, a ponaša se i na N1 je govorio kao da je ime jača. Kao odvjetnik, on ne smije igrati na to da se neka pravna pozicija ojačava činjenicom da postoji politička stranka koja bi imala vezu s tim.” ustvrdio je Puhovski.

Anto Nobilo za N1: Netko je konačno trebao napasti Možemo

Problematičan je i tajming osnivanja stranke.

“Nobilo se tek u zadnjih sedam dana sjetio da ga smetaju stvari koje SDP radi doslovce godinama, da ne kažem decenijama. Naime to da je postao jedna blijeda, svjetonazorski nejasno formirana stranka koja bere plodove voćke koju nije zasadila. Naime, Milanovićevog direktnog angažmana na parlamentarnim izborima i, s druge strane, ozbiljnih grešaka HDZ-a u zadnjih godinu, dvije”, smatra Puhovski.

Što povezuje aferu Hipodrom i osnivanje stranke?

Intersantno je, dodaje, da se kod Nobila ideja za osnivanjem stranke javila u trenutku kada je vidio što se događa na zagrebačkom Hipodromu.

“Ja ne mogu vidjeti poveznicu između toga da je na Hipodromu došlo do teškog kriminala, što je sasvim moguće, a za koji je navodno odgovoran gradonačelnik i toga da treba osnovati stranku. Tim više što s njom i ne ide na gradske izbore. Nobilo očito želi to izvesti kao pritisak na javnost. S druge strane inzistira na tome da mu više ne treba Tomašević jer je on svoje nekretninske biznise uspio pravnim manevrom izvući ispod ovlasti koje bi uslijedile promjenama GUP-a. Međutim, rekao je da mu treba Ministarstvo (prostornog uređenja) što se može tumačiti time da pokušava dobiti simpatije Ministarstva napadima na Tomaševića. Stvar je dosta komplicirana, ali neobično je i ne ide na stranu toga da se jednoga jutra probudio sa socijaldemokracijom u srcu i odlučio baciti se na glavu da bi spasio njen dobar glas. Zato vjerujem da se tu radi o nekim pragmatičnijim stvarima”, ističe Puhovski.

“U tim godinama nije uobičajeno osnivati stranku”

Na taj ga zaključak, kaže, navodi i Nobilova životna dob.

Tomašević: Nobilo je htio izgraditi kompleks od sedam zgrada, a prikazati to kao jednu zgradu

“Nešto sam stariji od njega pa mislim da imam pravo to reći. Osnivati stranku sa 75 godina nije uobičajeno jer tu treba strašno puno trčanja i tehničkog posla. U tim godinama čovjek može biti kandidat za predsjednika republike ili počasni predsjednik stranke. On je u jako dobroj fizičkoj i intelektualnoj formi, ali kosti znaju koliko godina ima. I to me navodi na zaključak da se u pozadini nalaze drugi ljudi i drugi interesi. Ali ne ljudi koji su socijaldemokrati, nego valjda oni koji su bili socijaldemokrati u stilu gradonačelnika Bandića. On je imao neke socijaldemokratske poteze, ali i razne druge, kao što je poznato.”

Puhovskog smo pitali koliko je moguće da uz Nobila zaista stoje nezadovoljnici iz SDP-a koji se ne žele eksponirati uoči lokalnih izbora.

“Moguće je, ali imate i onu američku formulu koja glasi: Ništa ne uspijeva kao uspjeh. A SDP trenutno doista uspijeva i mislim da bi se u ovom času našlo malo ljudi koji bi se odvojili od SDP-a. To bi bili oni koji su ozbiljno lijevo orijentirani, možda ne radikalno,nego u smislu jasnog stava spram privatnog vlasništva ili autoritarnih karakteristika našeg društva. A ne vjerujem da bi se ti baš vezivali uz Nobila niti vjerujem da ih ima jako puno”, kaže.

“Pokriva se pričom o duši socijaldemokracije”

Za manifest nove stranke kojim je Nobilo mahao u ponedjeljak, Puhovski kaže da ne sadrži ni puno socijaldemokratskoga ni suvislog.

“Oni u tom svom programskom letku imaju rečenicu da je članstvo SDP-a postalo žrtvom interesne skupine koja radi protiv interesa, ideja i birača. Volio bih znati što su to interesi i ideje. To je jedna nova formulacija. I da se bore “za dušu socijaldemokracije”. Možemo je preuzeo politički prostor i to nije pitanje duše, nego životnog prostora. To što radi Nobilo je vrst političke borbe koja je legitimna, ali se pokriva pričom o duši socijaldemokracije. A nijedno socijaldemokratsko načelo nije u tom tekstu naznačeno, a kamoli precizirano.”

Tomašević se oglasio zbog Hipodroma, prozvao i Nobila: “To što on radi je politička kampanja”

Na koncu se Puhovski osvrnuo i na Nobilovu tvrdnju izrečenu u razgovoru za N1 da je “netko konačno trebao napasti Možemo”.

“Čovjek bi očekivao da će barem dati nacrt kritike platforme Možemo, a o tomu nema govora ni svjetonazorski, niti ima govora o konkretnim problemima s upravljanjem gradom o čemu se može itekako puno reći. Sve o čemu on ima prigovor na Možemo je Hipodrom. Prema tomu, moguće je da imamo stranku koja je nastala iz mogućeg kaznenog djela povodom kojega on zastupa skupinu zaposlenica i zaposlenika. A to je naprosto premalo za osnivanje stranke. Vjerojatno zato ne može ni reći tko su ljudi uz njega”, zaključio je Puhovski.

