Mladen Pavić: Prosvjednici rade po uputama svojih poslodavaca

Podijeli :

Državni tajnik u ministarstvu poljoprivrede Mladen Pavić bio je gost Novog dana s našom Ninom Kljenak.

“Stavovi ekipe koja se okupila u formi prosvjeda su i nama i vama jasni. Naprosto nije moguće da se odmah ispune njihove tri točke. Znamo da nema cjepiva ni lijeka i jedine moguće metode su ove metode koje provodimo i mi, a to radi cijela Europa i svijet”, rekao je državni tajnik u ministarstvu poljoprivrede Mladen Pavić.

On navodi da se u ovih pet mjeseci vidi napredak u provedenim mjerama.

“Sad smo zabilježili samo 2 slučaja zaraze na području Vukovarsko-srijemske županije. Dok smo tijekom ljeta imali po 29 slučajeva dnevno. Previše je novca uloženo da bi se sad implementirao ovakav laički pristup”, rekao je pa je dodao: “Preko 95 posto slučajeva od 1122 slučaja se dogodio upravo u objektima gdje je nemoguće provoditi dobre uvjete uzgoja. Znate kako je to u svinjogojstvu u Slavoniji, kuća do kuće, šor do šora, svinjac do svinjca”.

Svinjogojci nastavljaju s prosvjedima, hoće li biti popuštanja mjera? Evo što kaže Bačić Šef svinjogojaca: Premijeru poručujem da ispoštuje dogovor, a seljacima da budu strpljivi

Pavić navodi da je dosad eutanizirano ispod 3 posto ukupne populacije svinja u Hrvatskoj, te kaže da se nije dogodio nikakav značajni udar.

“Nakon 1.12. ne smije biti svinja u takvim uvjetima. To je jedan od uvjeta – klanje svinja u sigurnim uvjetima. Klanje u vlastitom dvorištu još uvijek nije moguće, dok god ima svinja u takvim objektima, klanje u dvorištima je jedan od najopasnijih načina širenja Afričke svinjske kuge. Znamo što je klanje, kakvog sve otpada ima nakon toga, znamo da virus preživi u sasušenoj krvi do 15 tjedana. Ovaj hladni period pogoduje širenju virusa”, kazao je.

Pavić navodi da su, istog trenutka kad je potvrđena sumnja, poduzete i mjere.

“Sve su mjere propisane u vrlo kratkom roku. U 4 dana je bolest skočila 45 kilometara dalje što pokazuje da je u pitanju ljudski faktor. Pet mjeseci traje borba s ovom bolesti, a prosvjednici su se tek sad pojavili. Razumio bih da se to dogodilo na vrhuncu bolesti. Oni čekaju upute od svog posladavca. To su Domovinski pokret i Most. Čovjek koji je htio uljudno poslati poziv ministarstvu, on je izbačen iz stožera. Taj čovjek ima ime i prezime. Izbacili su svog člana koji je bio za dijalog. Njima nije cilj dijalog. Ljudi će radije saslušati ove koji podižu tenzije. Ovo je stručno pitanje, oko toga nema razgovora. Mi ćemo razgovorati o oporavku svbinjogojstva, o onome poslije”, kazao je.

Također, kaže da će Vlada platiti svima onima za propuštenu dobit.

“Zasad postoji 8 programa koji prate ili će pratit svinjogojce na putu oporavka. Vjerujem da će naknade za propuštenu dobit poprilično nadoknaditi gubitke. Žao mi je da dio svinjogojaca nasjeda na laičke stavove i političku instrumentalizaciju. Danas nitko iz ministarstva ne ide tamo, ne vidimo svrhu da se ne može razumjeti afričku svinjsku kugu pogotovo sad kad je svedena na minimum. Ne vjerujem da su oni izašli dezinficiranim traktorom iz svog dvorišta, niti će se vratiti.

Što će biti 14.12. ne dobijemo status? Tko će odgovarati za to? Hoće li oni preuzeti odgovornost i za taj dio? Ljudi polako shvaćaju da od ovakvog načina borbe nema ništa, i da je to izgubljeno vrijeme i novac”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.