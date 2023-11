Šef svinjogojaca: Premijeru poručujem da ispoštuje dogovor, a seljacima da budu strpljivi

Podijeli :

Nataša Vidaković/N1

Antun Golubović, predsjednik Odjela za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore, govorio je u Dnevniku N1 o problemu afričke svinjske kuge u Hrvatskoj.

“Sutra smo trebali ložiti vatru i klati svinje. Dogodio nam se slučaj zataškavanja bolesti nedaleko Vinkovaca, kad je izmaklo kontroli, došlo je do eutanazije 100 i nešto svinja. To nas je bacilo 15-tak dana ponovno na čekanje. Prije 14 dana kad smo bili na sastanku u Zagrebu, rečeno nam je da će 26.11. biti pušten promet sa svježim mesom ako sve bude onako kako bi trebalo biti. Ali, dogodila se neodgovornost jednog uzgajivača. Ta se situacija nije smjela dogoditi”, rekao je predsjednik odjela za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Antun Golubović.

Navodi da je isplata štete krenula boljim tempom te je krenula i mjera za pomoć kod uzgoja prasadi.

Grmoja poručio Plenkoviću: Tvoje izjave su smiješne, seljaci bi prosvjedovali bez obzira na nas FOTO / Seljaci i dalje na cesti prosvjeduju protiv odluka Vlade: “Meni je 66 godina, trenutno nemam od čega živjeti”

“Mi imamo izgubljenu dobit koja se do 4.12. treba predati preko Agroneta. Trebalo bi se dobiti oko 65 eura po krmači i do 11 eura po tovljeniku na mjesečnoj razini. Za obnovu matičnog stanja svi svinjogojci mogu po jako povoljnim uslovima obnoviti proizvodnju”, rekao je pa je komentirao pregovore s Vladom.

“Nema pregovora? Pa mi pregovaramo svaki dan. Ali neke mjere koje se moraju poštivati, moraju se poštivati. Nisam ja krivac što se sutra ne loži vatra i ne kolju svinje. Na terenu je ispao problem koji nije smio ispasti. Normalno da se pojavljuju pojedinačni slučajevi afričke svinjske kuge. Najveći problem je što sljedećih 15-tak dana opet imamo pauzu”, kazao je.

Golubović navodi da svaki prosvjed koji ima uvjete, to jest glavu i rep je legitiman.

“Mora se znati što se traži i od čega se ne odstupa. Ne ograđujem se ni od jednog uzgajivača i proizvođača, ali mi je žao što su ljudi 5 dana vani. Mi se već 5 mjeseci borimo s afričkom svinjskom kugom. Mnogi su ostali bez svinja, mnogi više nemaju bez čega ostati. Ostalo je sve prazno. Pitanje je kako napraviti rekategorizaciju da bude svima pristupačna, da je mogu svi riješiti. Na tragu smo jednog rješenja. Neke stvari ćemo morati promijeniti i naučiti se živjeti s afričkom kugom, onako kako su se neke druge zemlje EU-a naučile živjeti. Mi jedini imamo uzgoj za vlastite potrebe. Poštujem i onoga koji ima i jednu, i pet i 50 svinja”, kazao je.

Golubović navodi da su uvijek za dijalog, bez obzira s kime i s kojom stranom.

“Bez obziran je li to svinjogojac s jednom svinjom ili 1001 svinjom. Prosvjednicima bih preporučio da budu strpljivi još ovih spornih dana. Doći će do dijaloga. Mislite li da je nama bilo jednostavno gledati harakiri po naših 5 sela? Mi to vrijeme više ne možemo vratiti, moramo naučiti živjeti s tim visrusom. Premijeru bih poručio da ispoštuje ono što je dogovoreno na tom sastanku”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.