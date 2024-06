Mlinarić Ćipe: Biti predsjednik Odbora ne znači ništa, osim 300 eura za malog trgovca Pupovca

Podijeli :

Članovi Domovinskog pokreta održali su konferenciju za medije u Saboru, na kojoj su govorili o muškarcu iz Splita koji je kažnjen sa 700 eura i 70 eura sudskih troškova za narušavanje javnog reda i mira jer je na balkonskoj ogradi prvog kata svoje kuće vidno istakao zastavu HOS-a. Dotaknuli su se i glasovanja o čelniku saborskog Odbora za ljudska prava.

“Zastave u Vukovaru u prošloj Koloni sjećanja su se vijorile svima, nikome nije napisana kazna. Što se promijenilo od onda do danas? U centru Zagreba prije 15 dana, na Prideu pojavila se jugoslavenska zastava. Je li ta osoba dobila kaznu od 700 eura? Nije. Jer Milorad Pupovac je rekao u Saboru da četnička kokarda nije zabranjena pa tako ni jugoslavenska zastava”, rekao je Stipo Mlinarić Ćipe na konferenciji za medije Domovinskog pokreta.

Kosor oštro o DP-ovcima: Ponižavajuće je kad potkapacitirani političari misle da smo svi kreteni DP neće podržati Pupovca na čelu Odbora za ljudska prava: “Naši stavovi su poznati”

Na pitanje je li ovo odvlačenje pažnje zbog današnjeg imenovanja Milorada Pupovca na čelo Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, rekao je da oni neće glasati za to. “Naš je stav od početka bio jasan. To ćemo vam danas pokazat u Saboru. Neće dobiti potporu Domovinskog pokreta. Domovinski pokret je izbacio SDSS s vlasti. Naši koalicijski partneri neka rade po svom. To nije prijedlog HDZ-a nego prijedlog nacionalnih manjina. Odbor koji je nebitan. Ovo je samo malo sitna trgovina. Sitna trgovina zbog povećanja plaće od 300 eura. Ključno je da SDSS ne participira u Vladi gdje se donose ključne odluke”, kazao je Ćipe.

Kazao je da ovo nije riječ o ustupku, kako je ovo nazvao Ivan Penava jer su saborski odbori bitni samo zbog 300 eura naknade koja se dobije. “Odbor nije izvršna vlast i ni o čemu ne odlučuje. Biti predsjednik Odbora ne znači ništa, osim 300 eura za malog trgovca Milorada Pupovca”, dodao je.

