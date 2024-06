Orešković o Dekaniću: Slučaj se ne bi ni dogodio da je HDZ prvi put postupio na ispravan način

Podijeli :

N1

Saborska zastupnica Dalija Orešković gostovala je u Novom danu kod naše Mašenke Vukadinović s kojom je razgovarala o ostavci Damira Dekanića.

Podsjetimo, vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić koji je u srijedu navečer pod utjecajem alkohola izazvao prometnu nesreću sazvao je konferenciju za medije na kojoj je podnio ostavku. Iz HDZ-a su ranije najavili da će Dekanić, na zahtjev šefa stranke i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, podnijeti ostavku.

Isključivanje Dekanića iz stranke?

Oglasio se HDZ: Plenković od Dekanića zatražio da podnese ostavku Policija: Dekanić izazvao nesreću, privremeno mu oduzeta vozačka i automobil

Dalija Orešković komentirala je reakciju HDZ-a na nesreću koju je izazvao Dekanić: “Drugi slučaj ne bi se ni dogodio da je HDZ prvi put postupio na ispravan način. Bilo je puno više razloga da se traži ostavka i vrši politički pritisak na Dekanića. Ovu reakciju HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića mogu samo protumačiti kao pranje nečiste savjesti odnosno sprječavanje daljnje štete. Očito se kod Dekanića neke radnje pod utjecajem alkohola ponavljaju pa je logično za zaključiti da bi toga moglo biti i ubuduće s težim posljedicama i nije potrebno da netko smrtno strada. Ni premijer se ne bi moga oprati od vlastite političke odgovornosti za svoje moćne i utjecajne HDZ-ovce na regionalnoj razini”, istaknula je.

Orešković je odgovorila na pitanje hoće li uslijediti stranačko isključivanje Dekanića: “Moguće, ali samo zato što je došlo do procjene da bi to HDZ-u ili Plenkoviću, lokalni izbori nisu daleko, moglo raditi štetu. Da je stvar principa ili objektivne okolnosti, davnih dana su ti uvjeti za ostavkom bili ovdje, ali sve može proći do trenutka kada se ugroze interesi velikog vođe, tada je kraj”, objasnila je Orešković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

U dvorištu je postavila ventilator kako bi otjerala komarce, a onda je uslijedilo iznenađenje Penava: Još ovaj put ćemo napraviti ustupak po pitanju Pupovca i SDSS-a