Riječka rafinerija započela je s procesima obustave rada zbog nadogradnje. U srijedu su započeli procesi obustave rada procesnih postrojenja, a u sklopu planirane obustave rada rafinerije koja će, i zbog planiranih radova na njenoj modernizaciji, trajati do početka travnja 2023. godine. U komadu je radila samo šest mjeseci. Neovisni stručnjaci govore da je gašenje nepotrebno. Situaciju je Newsroomu komentirao dugogodišnji direktor Rafinerije Rijeka Emir Cerić.

“To nije normalno. Remont rafinerije bi se trebao održavati svake četvrte, pete godine, to je europski i američki benchmarking i to ako radi u stopostotnom kapacitetu, što ovdje nije slučaj. Sa stanovišta MOL-a se vrši optimizacija prerade u Budimpešti, ne u INA-i i sa stanovišta MOL-a je to opravdano. MOL nije pod sankcijama, Mađarska uvozi jeftinu rusku naftu preko naftovoda Družba, prerađuje ju i jeftine derivate će izvoziti na hrvatsko tržište i Hrvatska neće ostati bez derivata”, rekao je Cerić.

A na derivatima će netko i zaraditi: “Apsolutno, ali to neće biti INA, nego će to biti MOL.

Profiti naftnih komapnija u ovim su trenucima rekordni. Bi li i riječka rafinerija mogla zaraditi?

“To ovisi o tehnološkoj spremnosti rafinerija, svaka rafinerija ne ostvaruje ogromnu dobit. Profit bi bio, da li rekordni, nisam siguran. Još nije do kraja modernizirana, nema koking postrojenja, koje sada rade, da se riješe teških ostataka i riječka rafinerija uvozi vakuum plinsko ulje iz Rusije i na temelju toga ostvaruju dobitak”, objašnjava Cerić.

Smatra da rafinerija “apsolutno može raditi za vrijeme ove modernizacije”.

“Rafinerija bi trebala radati, nema dileme. Modernizacija je izgovor MOL-a. Stanje u INA-i s Rafinerijom Rijeka nema veze. Kažu da se gradi novo postrojenje i da se to spaja… To se spaja dva-tri tjedna prije nego se završi. Kad bude gotovo, rafinerija će stat na nekoliko dana, napravit će se prespoj i modernizacija je gotova”, kaže Cerić.

“MOL će imati derivate i izvoziti ih u Hrvatsku. Zapravo ćemo i dalje plaćati rusku naftu, prerađenu s mađarskim potpisom i mađarskim profitom”, rekao je.

Vladi poručuje da promijeni organizacijsku strukturu INA-e. “Nažalost ja ne vidim tu neke stručnjake koji bi Vladi detaljno objasnili što da rade.”

“Odluka o zatvaranju sisačke rafinerije potpuno opravdana”

Komentirao je i zatvaranje sisačke rafinerije.

“U Hrvatskoj postoji zabluda vezana uz sisačku rafineriju. Ne može se pokrenuti jer bi stvarala gubitak, nije modernizirana, ima zastarjelu tehnologiju, disproporciju između primarnih i sekundarnih kapaciteta i odluka o zatvaranju je potpuno opravdana”, rekao je.

“2002. kad je MOL privatizirao djelomično INA-u 25+1 posto dionica, prihvatio je razvojni plan, no od toga nije bilo ništa. A za to nije samo MOL kriv, 2005. nakon izbora je došao ponovno HDZ na vlast, doveo svoje ljude u Upravu, a gro tih ljudi nisu nikad vidjeli INA-u, nisu o njoj imali pojma, jasno da su mađari koji su doveli stručne ljude imali prevlast i modernizacija se nije dogodila, što je dovelo do zatvaranja. Ali ne samo to, INA je izgubila tržište. Ako nemate tržište, nemate profit. Sisačka rafinerija je svršena priča i to svima mora bit jasno”, rekao je Cerić.

