ANKETA / Most danas predstavlja svoga kandidata za premijera. Ili kandidatkinju?

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

I Most se danas pridružuje onim političkim strankama koje su istaknule svoje kandidate za premijera u slučaju da nakon skorih parlamentarnih izbora dođu u priliku ponuditi mandatara za sastavljanje Vlade.

Most će danas u 16 sati na društvenim mrežama (Facebooku, Twitteru, TikToku i YouTubeu) predstaviti osobu koju će skupa sa svojim koalicijskim partnerom, Hrvatskim suverenistima, kandidirati za predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Most i SDP? “Ako Grbin može prihvatiti da je rodna ideologija smrt za civilizaciju, neka se slobodno javi” Most izabrao kandidata za premijera: “Imali smo slatke brige, riješili smo ih”

Ranije se nagađalo da bi to mogao biti Mostov zastupnik Nino Raspudić, ali on je to ovoga tjedna opovrgnuo gostujući na N1.

Raspudić neće, hoće li njegova supruga?

“Program je gotov i jutros upućen na grafičko oblikovanje i ide u tisak, do kraja tjedna ćemo predstaviti osobu koja će biti lider toga tima i koja će taj program provoditi ako dođemo u tu situaciju”, kazao je tada Raspudić dodavši da on nije ta osoba.

Ako će Most istaknuti “premijerskog kandidata” iz svojih dosadašnjih saborskih redova, onda bi, bez Raspudića, to mogla biti njegova supruga Marija Selak Raspudić ili tajnik stranke Nikola Grmoja, možda i Zvonimir Troskot, Marin Miletić, predsjednik stranke Božo Petrov pa čak i Miro Bulj.

Nema premijerskih izbora, premijera ne biraju građani

Podsjetimo ipak da “kandidat za premijera” kao zakonom određena kategorija službeno ne postoji. Za razliku od predsjednika Republike ili gradonačelnika koji se biraju izravno pa se i kandidature za te dužnosti podnose po utvrđenoj proceduri, na parlamenatrnim izborima biraju se kandidacijske liste političkih stranaka, koalicija stranaka ili nezavisnih lista te preferencijalno pojedini kandidati. No, premijerski izbori ne postoje, a time ni kandidati za premijera.

Koga bi Hrvati danas izabrali za premijera? Neki kandidati imaju razloga za političku glavobolju

Političke stranke uoči izbora mogu, radi jasnijeg komuniciranja svojih izbornih namjera i ciljeva, objaviti tko bi od njihovih članova eventualno sastavljao vladu ako bi do toga došlo, ali građani-birači ne biraju premijera kao takvog nego zastupnike koji nakon konstituiranja parlamenta biraju premijera.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.