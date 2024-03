Raspudić opleo po anketama: Svrha im je da se ne raspe moral HDZ-ovog biračkog tijela

Podijeli :

Nino Raspudić, saborski zastupnik Mosta, bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Igora Bobića s kojim je komentirao političke aktualnosti.

Posljednji je tjedan zasjedanja Sabora u ovom sazivu. Nino Raspudić komentirao je najavljeno raspuštanje Sabora i mogući datum izbora.

“HDZ se očito poigravao i tempirao, meni je to jako zanimljivo jer je predsjednik Vlade Andrej Plenković, očito, iz neke svoje kalkulacije stavio parlamentarne izbore prije izbora za Europski parlament. Gledano iz njihove perspektive on je prepustio jednu prednost HDZ-a, a to je niska izlaznost koja njima ide u prilog. Ali za nas je to dobro, drago nam je da su izbori što ranije i da su u vrijeme kada traje škola i kada su ljudi kod kuće”, objasnio je zastupnik.

“Bili smo spremni za sve varijante, ali mi se činila logičnom i varijanta da glođu kost do kraja. Izbore su mogli gurati do devetog mjeseca, zadnjeg mogućeg roka i da do tada uživaju sve beneficije vlasti i javnih sredstava koje HDZ-ova koruptivna hobotnica srče, ali očito je bilo važnije preduhitriti izbore za Europski parlament”, dodao je.

Raspudić je komentirao i izborne ankete prema kojima HDZ i dalje dobro stoji.

“To su priče za malu djecu, te anketne kuće su dokazani lažovi i manipulatori. Podsjetit ću vas kako su lagali prije prošlih izbora i onda su pola godine šutjeli i evo ih opet. Ovo je očito lažirana anketa, oni sami prijavljuju marginu od tih 3, 7 posto gore ili dolje i onda će vam reći da je to unutar tih okvira. Svrha te ankete je da se ne raspe moral unutar HDZ-ovog biračkog tijela i uvjeri ih se da HDZ dobro stoji”, pojasnio je.

“Do kraja tjedna ćemo predstaviti osobu koja će biti lider”

“Kada se oslobode institucije i stvari profunkcioniraju, uvjeren sam da će krakovi istrage doći i do tih lažljivih i manipulativnih kuća koje rade takve ankete”, dodao je.

Raspudić je rekao da će javnost najkasnije u četvrtak saznati tko će biti Mostov premijerski kandidat.

“Program je gotov i jutros upućen na grafičko oblikovanje i ide u tisak, do kraja tjedna ćemo predstaviti osobu koja će biti lider toga tima i koja će taj program provoditi ako dođemo u tu situaciju”, kazao je.

Zastupnik je dodao da on nije premijerski kandidat Mosta, ali da je osoba već odabrana.

