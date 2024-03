Most i SDP? “Ako Grbin može prihvatiti da je rodna ideologija smrt za civilizaciju, neka se slobodno javi”

Podijeli :

Božo Petrov, zastupnik Mosta, bio je gost u N1 Studiju uživo. S našim Igorom Bobićem je komentirao predstojeće parlamentarne izbore.

“Mi smo dokazali da nismo lopovi. Da nam je stalo do fotelja, od 2015. do danas bi dizali ručice. Mi ne vidimo tako politiku i ako je netko u hrvatskoj politici pokazao da obraz nema cijenu, to je Most. To je prvi dokaz građanima da nisu svi isti”, tvrdi Petrov.

Kada bi i prihvatili poziv DP-a, odnijeli bi glasove HDZ-u

Most i Suverenisti zajedno izlaze na izbore, a o potencijalnoj suradnji s drugim desnim strankama, u prvom redu Domovinskim pokretom, Petrov ne razmišlja:

“Nema nikakve opcije. Oni pozivaju i podižu kaznene prijave protiv nas. To je licemjere i to nije normalan poziv. Zamislite da vas zovem u svoju stranku, a maloprije sam javno pred svima protiv vas podnio kaznenu prijavu. Nisu je povukli, a nisu se ni ispričali.”

“Ima i niz drugih razloga. Oni nas pozivaju na suradnju, a u medijima koji su pod njihovom kontrolom nas cijelo vrijeme mlate. Puštaju priču ljudima da nas zovu, a u konačnici kada bi mi njih i prihvatili, oni bi naše glasove uzeli i odnijeli bi ih HDZ-u. Oni ne isključuju suradnju s HDZ-om”, kaže Petrov.

Most i SDP?

“Svi oni koji podrže ono što je za nas ključno, slobodno neka dođu i podrže našeg kanditata. Bojim se da oni to ne žele”, ističe.

“Od svojih ideala nikada neću odustati. Ako Grbin može prihvatiti da su obiteljske vrijednosti ključne i da je rodna ideologija smrt za civilizaciju, slobodno neka se javi”, dodao je.

Dva državna odvjetnika

Osvrnuo se i na današnju prisegu novog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Naime, Turudić je prisegnuo dva mjeseca prije isteka mandata aktualne državne odvjetnike Zlate Hrvoj Šipek.

“Kada bi čovjek bio ciničan, rekao bi da se HDZ toliko bori protiv korupcije da smatra da trebaju postojati dva državna odvjetnika”, kazao je Petrov, a zatim dodao: “Pokušavaju zatvoriti brane svim istragama koje se trenutno događaju, prvenstveno istrazi europskog tužitelja. Predsjednik Vlade se kune u svoje europejstvo, neovisne institucije i demokraciju 2016. Danas od toga nema niti mrtvog slova na papiru. Osim što ne potiče demokratske procese, pokušava i ušutkati novinare.”

