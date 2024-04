“Most se jasno izjasnio zašto ne želi s HDZ-om. O čemu pregovarati, tko će zadnji ugasiti svijetlo?”

Podijeli :

Dalija Orešković koja je na listi SDP-a bila je gošća Newsrooma u kojem je s našom Ankom Bilić Keserović s kojom je razgovarala o postizbornim koalicijama.

“Sve je moguće, ali ovog trena je bitno slati sve poruke. S HDZ-om se ne raspravlja o budućnosti ove zemlje niti je to moguće, S HDZ-om se mogu zakucati samo oni zadnji čavli u lijes pravne države i vladavine prava. Svaki oblik pregovora s HDZ-om je izdaja onog što su mnoge političke grupacije predstavljale do izbora. Vrlo je bitno slati jasne poruke, nema koaliranja s HDZ-om. Tko uđe s njima u tal, to znači da je kartel dobio još jednog pridruženog člana. Varijacija je beskonačno puno. Može se konstiturirati Hrvatski Sabor, za to to nam ne treba dogovor o budućoj vladi. Samo je stvar osobne i stranačke odluke tko će staviti zajedničke javne prioritete ispred svoje fotelje”, rekla je Dalija Orešković.

Navodi da je ideologija alibi, kako kaže, jadan i sramotan izgovor za ono što bi ovog trena svima trebalo biti bitno.

“Imamo problem zarobljene države. Taj USKOK kakav je prilično se osipa. Ivan Turudić na čelu DORH-a može zataškavati samo neke velike slučajeve. Pitanje je imamo li uopće državu da u njoj imamo pluralizam mišljenja, ravnopravnu političku utakmicu, fer skrojene izborne jedinice. Nemamo čak ni to. Most se vrlo jasno izjasnio zašto ne želi s HDZ-om. O čemu pregovarati s HDZ-om, tko će u zadnji ugasiti svijetlo?”, rekla je.

