“Mostu je u jednu ruku i dobro da nije u organizacijskom timu lijevo-liberalne opcije”

Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac bila je gošća Novog dana u kojem je s našom Mašenkom Vukadinović komentirala političke aktualnosti u Hrvatskoj - izbor novog glavnog državnog odvjetnika, nadolazeće parlamentarne izbore, ali i prosvjed oporbe koji će se u subotu 17.2. održati na Markovom trgu.

“Skupljeno je i više nego dovoljno potpisa za raspuštanje Sabora. Ono što mi želimo jest da se državu što prije oslobodi ove korupcije, porobljavanja neovisnih antikorupcijskih institucija, ponižavanja građana, lošeg životnog standarda. Doduše, mi smo ovaj zahtjev uputili i nakon velike afere Mreža i sad su se stekli uvjeti da potpisima zastupnika predsjednika Sabora prisilimo da sljedeći tjedan stavi točku na raspravu”, rekla je SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.

“Plenković se potpuno promijenio. Ili je uvijek bio isti, ali sad to pravo lice dolazi do izražaja. Ja sam ga percipirala kao umiveno europsko lice, čovjeka koji poznaje visoke demokratske standarde koje će primijeniti na svoju stranku. Ali, mi vidimo da je stranka u potpunosti promijenila njega i da je on još gori od nekih za koje smo mislili da su katastrofa. Od gore, postoji još lošije”, rekla je Glasovac.

Ona navodi da je u u vladavini HDZ-a u kontinuitetu bila korupcija i brojne afere te su zbog toga, kako kaže, Hrvatskoj uzeli šansu da se razgovara o stvarnim temama koje građane muče.

“U njegovom mandatu nemamo nijednu ozbiljnu reformu. Ono što građanima život znači – taknuto nije. Ono što nam je Andrej Plenković u svom mandatu isporučio je 750 tisuća ljudi koji žive na rubu siromaštva. Plaće koje su rasle nisu nadmašile rast cijena. Nema opravdanja za to jer je u proračunu itekako bilo novca. Iako imamo EU fondove na raspolaganju, jaz između bogatih i siromašnih se produbljuje”, kazaola je zastupnica.

Komentirala je i odabir Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

“Ovdje se radi o namještenom natječaju i ovo je bila predstava za javnost. Vjerujem da bi Plenković isto postupio da je dobio još tri sigurnosne provjere. Čovjek govori pet jezika, ali on ne razumije jezik siromaštva u ovoj zemlji. Plenković se umjesto borbe s mangupima u svojim redovima, odlučio boriti s onima koji na korupciju upozoravaju. Plenković se ogradom na Markovom trgu zaštitio od građana”, kazala je.

Komentirala je i sutrašnji prosvjed oporbe na Markovom trgu.

“Kap koja je prelila čašu je bila upravo izbor glavnog državnog odvjetnika, ovo je crta koja se nije smjela prijeći. Mi smo brzo donijeli odluku da moramo nešto poduzeti. Ono što želimo je pozvati sve građane koji žele iskazati građansku hrabrost, a sad su i političke stranke odlučile biti domaćini građana koji žele drugačiju Hrvatsku. Mostu je možda u jednu ruku i dobro da nije u organizacijskom trimu lijevo-liberalne opcije jer bi to bio sjajan mehanizam da ih Plenković diskreditira. Što slabiji Most, to više biračkog tijela za HDZ”, zaključila je.

