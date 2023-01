Mrak Taritaš: Paladina je lisica instalirana u kokošinjcu

Podijeli :

Izvor: N1

Saborska zastupnica GLAS-a i bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš gostovala je u Newsroomu u kojem je komentirala sporu obnovu na Baniji.

“Krećemo u interpelaciju o radu cjelokupne Vlade vezanu za obnovu, pripremamo materijal i šaljemo ga u saborsku proceduru. Treba nam 15 potpisa da bi se ušlo u proceduru, a zatim 30 potpisa da tema dođe na dnevni red, ali interpelacija je jedini način da saznamo što je s obnovom i što i kako dalje u vezi toga”, rekla je te je dodala: “Danas sam se čula s Peđom Grbinom koji je rekao da imamo potporu kolega iz SDP-a. Mislim da potpisi neće biti problem, ali je važno da premijer dođe sa svim ministrima iz svih resora i da odgovara na pitanja koja postavljamo”

Mrak Taritaš navodi kako će uskoro biti tri godine od zagrebačkog potresa, a tu je jedna velika nula.

“Ako se zaista žele baviti obnovom, bio bi dobro da dođu i odgovore. Neki novi Ivan Paladina neće riješiti ništa. Nitko nije postao ministar s većim utezima od Paladine, a nije imao ni neke stručne reference za posao. To je kao da ja idem operirati slijepo crijevo, a na Youtubeu sam pogledala kako se to radi”, rekla je te dodala: “Ovo je ozbiljan posao i toga se trebalo ozbiljno primiti. U godinu dana je napravljeno 6 zamjenskih kuća, za 100 godina će ih bit 600 i gotov posao”.

Saborska zastupnica kaže kako se ministru Ivanu Paladini nova titula činila zgodnom za CV ali bio je nesvjestan razmjera problema s kojima se susreće.

“I ja bih voljela plesati u Labuđem jezeru ali mi to nitko nije ponudio”

“U trenu kad postaješ ministar postaješ javna osoba, tvoja prošlost postaje dostupna svima. Priča o kuparima je jedna zastrašujuća priča. Paladina je htio biti veliki dečko koji će sam upravljati ministarstvom. On je prije bio nevidljivi ministar, samo da ga nitko ništa ne pita, a i kad bi ga pitao to bi neslavno završilo”, rekla je pa se osvrnula na situaciju na Baniji.

Navodi kako se premijer i ministar ponašaju kao da ondje nisu živi ljudi. “Prema tim se ljudima zaista ponašaju kao prema krumpirima. Mladost će se snaći, starost će umrijeti u kontejnerima. Premijeru Andreju Plenkoviću je očito bilo bitno da na toj vrućoj stolici ne bude nitko iz HDZ-a jer su znali da ta obnova ne funkcionira. Ta je pozicija prvo nuđena Stjepanu Čuraju, ja sam se tad našalila i rekla da bih voljela plesati u Labuđem jezeru ali mi to nitko nije ponudio”, rekla je te dodala: “Paladina je kao lisica instalirana u kokošinjcu, i onda se čudimo što više nema kokoši u kokošinjcu. Nema čarobnjaka i nema nikog tko ima čarobni štapić, ali on treba isto kao i Plenković priznati da obnova ne ide, ne da ide sporo, nego da ne funkcionira. Obnova se pretvorila u birokraciju, u nešto u što se nije trebala pretvoriti”.

Mrak Taritaš smatra da je projekt rušenja ruševine apsolutna ludost.

“Trebalo je godinu dana da se shvati da se rušenjem treba baviti građevinska inspekcija po metodologiji kao što inače radi. Mi smo u 15 mjeseci nakon poplave u Gunji izgradili 288 zamjenskih kuća, oni su napravili njih 6. Do sad je na području Banije potrošeno 2 milijardi kuna, a za 288 i obnovu infrastrukturu je utrošeno 800 milijuna kuna”, rekla je te dodala: “Država se mora odlučiti što želi, Plenković kaže da mu je prioritet bio Schengen, euro, Pelješki most, neka objasni to ovim ljudima, a Paladina je mogao pitati ljude koji su sudjelovali na obnovi Gunje kak se to radi”.

Isto tako, navodi kako u zemljama EU-a ljudi osiguravaju svoje privatne objekte.

“Ljudi su zaboravili osigurati svoje nekretnine, ali kad se dogodi ovakva strašna nepogoda država mora pomoći privatniku s njegovom privatnom imovinom. Oni koji odlaze nisu otišli zbog poplave. Djeca su u Gunji krenuli u školu isti dan kad i ostala djeca u Hrvatskoj, a škola im je bila poplavljena do 1. kata. Da sam ja bila resorna ministrica kad je bio potres bila bi vrlo nezadovoljna da je Gordan Hanžek na čelu ureda za obnovu. Nećemo biti korak naprijed dok se ne napravi analiza i ozbiljno se ne uhvate posla”, zaključila je.

