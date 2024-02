Mreža mladih Hrvatske: Participacija mladih postaje ekskluzivan klub za članove političkih pomladaka

Podijeli :

Članovi Mreže mladih Hrvatske Sara Sušanj i Josip Miličević bili su gosti Točke na tjedan kod naše Mile Moralić s kojom su razgovarali o izmjenama Zakona o savjetima mladih.

Članovi Mreže mladih Hrvatske predali su ovaj tjedan Ustavnom sudu zahtjev za ocjenom ustavnosti izmjena Zakona o savjetima mladih jer, tvrde, krši načelo autonomije lokalne i regionalne samouprave i zatvara mladima prostor za političku participaciju.

Zakonom je, naime, određeno da nacionalno tijelo predstavlja lokalna samouprava, a u nacionalnom su od 20 članova njih 15 – članovi HDZ-a.

Josip Miličević odgovorio je na pitanje zašto su članovi Mreže mladih Hrvatske predali Ustavnom sudu zahtjev za ocjenom ustavnosti izmjena Zakona o savjetima mladih i koja se načela zakona krše.

“Javno smo upozoravali na stvari za koje smatramo da su problematične, apelirali smo i na vlast i na oporbene zastupnike, od kojih su neki istupili tijekom rasprava i ponovili naše argumente. Vladajuća većina je izglasala izmjene zakona, a mi smo u međuvremenu istraživali koje su nam opcije i dobili smo uvid da se potencijalno krše i odredbe Ustava, a to se odnosi na odredbu o lokalnoj autonomiji i načelu supsidijarnosti, da centralna vlast samo do neke mjere može određivati lokalnoj što da radi. Kako se to u praksi krši ovim zakonom? Osnovan je nacionalni Savjet mladih Hrvatske koji bi trebao predstavljati mlade iz cijele Hrvatske i imati županijske predstavnike iz županijskih savjeta mladih.

Neke županije nemaju svoj savjet kao što je Zadarska županija, ali svejedno taj savjet ima ovlasti koordinirati rad ostalih savjeta, onih u Zadarskoj županiji, i predstavljati mlade iz ostalih krajeva Hrvatske. Povod nam daje činjenica da je našu argumentaciju potpisalo 44 saborska zastupnika i također su predali zahtjev Ustavnom sudu. Odredba o ovlastima nacionalnog Savjeta mladih zadire u načela lokalne autonomije”, objasnio je Miličević.

Sara Sušanj je istaknula da problem nastaje kada se stvori institucionalni okvir koji omogućuje da članovi stranke imenuju svoje mlađe kolege u tijela koja se kasnije nazivaju nacionalno reprezentativnima.

“Usprkos našim upozorenjima tijekom javnog savjetovanja zakon nije predvidio nikakve mehanizme sprječavanja ovakvih situacija bez obzira o kojoj se stranci radilo. Nacionalno tijelo koje je većinski sastavljeno od članova vladajuće stranke ne može biti reprezentativno tijelo. Kreiranje tijela koje na papiru predstavlja mlade, a u stvarnosti ovisi o političkoj volji vladajuće stranke negativan je primjer i kršenje svih preporuka o smislenoj participaciji mladih.”

“Odlučili smo da nećemo pasivno promatrati kako participacija mladih postaje ekskluzivan klub za članove političkih pomladaka”, dodala je.

