Komunikacijski konzultant Marko Rakar u Novom je danu komentirao nedavne najave o rekonstrukciji Vlade otkrivajući tko bi sve mogao doživjeti smjenu, a osvrnuo se i na odnos Vlade i banaka te podizanje cijena proizvoda.

Govoreći o najavljenim smjenama u Vladi Marko Rakar je rekao:

Tramišak za N1: Nema razloga za moju smjenu Plenković: Dobio sam bjanko potporu za određene kadrovske promjene pri obnovi

“Moja procjena je da je ovo zadnja prilika Andreju Plenkoviću da formira tim s kojim treba dočekati izbore. Sama promjena ministra Paladine neće biti dovoljna i vjerojatno će taj opseg smjena biti veći. Od kandidata imamo Tramišak, to je prvi put u povijesti da smo imali ministra koji je otvoreno optužio premijera da ucjenjuje ili vrši pritisak što nikad nije stvarno objasnila. Ako gledamo njezine objave, tj. objave Ministarstva, ona je u stalnoj predizbornoj kampanji koja bitno odudara od stila ostalih ministara. Postoje glasine da ona ne razgovara s premijerom ili razgovara koliko je minimalno moguće.

Imamo i Banožića, mislim da bi za premijera bilo oportuno smijeniti ga jer postoji puno zahtjeva za njegovom smjenom, a prilika je spojiti Ministarstvo branitelja s Ministarstvom obrane, mislim da je trenutak za to i to bi bila pozdravljena inicijativa. Tu je vječni Vili Beroš, čini se da reforma zdravstva nije reforma i možda treba netko energičniji na tom mjestu. Pričalo se u kuloarima da je potencijalno mjesto u Ministarstvu poljoprivrede pitanje.”

Smatra da je dio ministara uteg Vladi ili jednostavno ne rješava probleme, a premijer je toga sigurno svjestan. Rakar naglašava da odluke o smjeni nisu samo pitanje sposobnosti ministra, nego i unutarnjih odnosa unutar HDZ-a.

“Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a u ponedjeljak premijer je jasno govorio o zamjenama u množini. Sigurno se govori o više od jedne osobe”, ističe stručnjak te dodaje da u bjanko podršci, koju je premijer dobio, nema ništa novo kao i da ne vidi da će imati problema s partnerima.

Međutim, bazen s novim kandidatima za ministarske fotelje kopni. “Mislim da tog bazena nema već godinama”, istaknuo je Rakar i dodao:

“Malo tko se želi upustiti u ministarske vode, samo neki oportunisti poput Paladine kojem je jedini razlog zašto je pristao na Vladu da riješi problem Kupara koji je njegov osobni problem plus neke osobne nekretninske probleme. On je taj dio obavio i on je sad na izlasku. Ne vjerujem da je zamjena jedne osobe, recimo u resoru graditeljstva, dovoljna da se problem riješi.”

Administrativni teror nad poduzetnicima

Dotaknuo se i premijerovog ultimatuma trgovcima do petka:

Čeka se petak 13. Je li Vladin ultimatum pucanj u prazno ili imaju arsenal?

“Mislim da je to blef. Što oni misle tko će plaćati te veće poreze ili nadoknaditi rupu jer nema subvencije? Potrošači. Nema logike. To je jednosmjerna ulica u koju su ministar Filipović i premijer ušli prijetnjom za vraćanje cijena, ali osim administrativnog terora nad poduzetnicima nemaju drugog alata na raspolaganju. Mogu proširiti broj artikala s ograničenim cijenama, ali to mogu samo neko vrijeme. Vlada nema tu što bitno napraviti.”

Dodaje da nema mehanizma kontrole cijena šire palete proizvoda: “Živimo u kapitalizmu gdje je svatko slobodan formirati cijene kako želi. Malom broju artikala se cijena smije kontrolirati. Mogu oni inzistirati, ali nema mehanizma koji bi ih mogao natjerati. Nalazimo se u periodu visoke inflacije, kakvu nismo vidjeli 25 godina, ulazne cijene koje trgovci imaju da bi kupili proizvod, kontinuirano se mijenjaju i tih 13 posto inflacije je solidni dio opravdanja zašto su neki od artikala poskupjeli. Ovo je šok koji moramo preživjeti iako to ne znači da nema onih koj su lovili u mutnom.”

Rakar također podsjeća da je cijena u eurima na svim artiklima istaknuta do rujna prošle godine, te da smo svi to gledali mjesecima.

“Vlada mora objaviti taj dokument”

Govoreći o nagodbi Vlade i banaka vezano uz konverziju kredita u švicarskim francima, rekao je da se ne slaže s tim da bi ti dokumenti trebali biti tajni:

“Pokrenuta je bila arbitraža, ali u pokušaju da se izbjegne postupak i očigledna katastrofa za Vladu, napravili su nagodbu. S istim argumentom su tu nagodbu odlučili proglasiti tajnom, pitanje je li normalno da u modernom demokratskom društvu sporazum tog tipa bude tajan ako ima javne posljedice na građane. Ja smatram da ne može biti tajan i da Vlada mora objaviti taj dokument. On će prije ili kasnije izroniti. Jedini razlog zašto Vlada sad skriva sadržaj ugovora je zato što su obećali bankama nešto ili osigurali ustupke na koje imaju utjecaja. Ako nema direktne monetarne odštete prema bankama, a Ministarstvo je jasno reklo da ništa nisu platili, ne znači da nisu oslobodili banke nekog troška ili im obećali neki zakon.”

Primjer prevare na javnoj nabavi

Rakar je prokomentirao i sustav javne nabave u Hrvatskoj, posebno svjetlu činjenice da je sam autor “Priručnika za varanje u javnim nabavama”.

Ministarstvo zdravstva o pogodovanju Cuspisu: Javna nabava u skladu sa zakonom

“To možete pročitati na stranicama Telegrama, svi ga mogu pročitati, ima 10, 12 tipičnih kategorija i metoda kojima se javni naručitelji koriste da bi namjestili pojedine natječaje. Jedan od njih je iznimno precizna specifikacija predmeta nabave koje u slučaju Zagrebačkog sveučilišta vodi to do toga da možete kupiti samo jedan automobil”, rekao je i otkrio primjer:

“Nije normalno, primjerice, da se za bolničke krevete, koji su istih dimenzija, u javnim nabavama za plahte i posteljine naručuje 87 različitih vrsta plahti, jastučnica, deka popluna, raznih dimenzija, sastava, materijala… To ukazuje na namještenost natječaja prema određenom dobavljaču.”

