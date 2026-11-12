Varaždinska županija u novoj epizodi "Najbolje iz Hrvatske": Od obnovljenog arboretuma opeka do avanture na Dravi

U Klenovniku se vraćamo tradiciji ručne izrade licitara, upoznajemo licitarsko srce i otkrivamo gvirc, piće koje sve rjeđe nalazimo. U Ivancu istražujemo kako se rudarska prošlost povezuje s današnjim outdoor turizmom, a završetak putovanja donosi priču o obiteljskom OPG-u Petrović i proizvodima od buče i pira.