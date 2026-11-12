NOVA EPIZODA
Varaždinska županija u novoj epizodi "Najbolje iz Hrvatske": Od obnovljenog arboretuma opeka do avanture na Dravi
Kako izgleda jedan od najljepših arboretuma u Hrvatskoj nakon obnove, gdje se na Dravi može doživjeti prava riječna avantura i kako se tradicija izrade licitara čuva od zaborava? Odgovore donosi nova epizoda putopisnog serijala „Najbolje iz Hrvatske“, koja gledatelje vodi u Varaždinsku županiju.
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Putovanje počinje u Arboretumu Opeka, povijesnom perivoju koji nakon godina obnove ponovno postaje mjesto susreta prirode, baštine i posjetitelja. Dobra je vijest da je ulaz u Arboretum do kraja 2026. godine slobodan za sve posjetitelje.
Na Dravi nas čeka drukčiji doživljaj prirode i aktivnog odmora uz River Ranch, odakle se u riječni krajolik kreće terenskim vozilom, a zatim i na vodu. U blizini Novog Marofa upoznajemo dvorac Bela, nekadašnji dom plemićke obitelji Ožegović, dok u Sračincu otkrivamo neobičnu topiary umjetnost – oblikovanje biljaka u žive skulpture.
U Klenovniku se vraćamo tradiciji ručne izrade licitara, upoznajemo licitarsko srce i otkrivamo gvirc, piće koje sve rjeđe nalazimo. U Ivancu istražujemo kako se rudarska prošlost povezuje s današnjim outdoor turizmom, a završetak putovanja donosi priču o obiteljskom OPG-u Petrović i proizvodima od buče i pira.
Za kraj, u varaždinskom restoranu Bedem chef Anđelko Levanić priprema jelo koje spaja lokalne namirnice i gastronomiju ovoga kraja.
Kroz Varaždinsku županiju vodi nas niz zanimljivih sugovornika koji otkrivaju njezinu prirodnu, kulturnu i gastronomsku raznolikost.
Novu epizodu serijala „Najbolje iz Hrvatske“ gledajte ove subote, 14. studenoga, u 11 sati na N1.
Reprize su subotom u 21 sat i nedjeljom u 13:30 sati.
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