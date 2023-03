Nastavak suđenja HDZ-ovom dožupanu: Državnim novcem nabrijao Audi A4 prijatelju?

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Danas je na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno suđenje bivšem dožupanu Sisačko-moslavačke županije Romanu Rosavcu i drugima za zlouporabu položaja i ovlasti. Tereti ga se da je Sisačko-moslavačku županiju oštetio za 3900 kuna tako što je lažirao automehaničarski popravak.

Rosavec je, tvrdi Uskok, prijavio popravak službenog automobila Škode Octavije nakon prometne nesreće, no automehaničar je umjesto popravka na tom autu na račun Županije pojačao motor Audija A4, odnosno izvršio mapiranje, koji privatno koristi njegov prijatelj, u to vrijeme referent-koordinator tehničkih poslova protokola u uredu župana Ivica Šoštarić. Šoštarić je nekadašnji voditelj mladeži HDZ-a Gline, a on i Rosavac su bili vjerni suradnici bivšeg HDZ-ovog župana Ivana Žinića, piše Index.

Sve se dogodilo još 2017. godine. Rosavac je tada prijavio popravak službene Škode Octavije nakon, kako tvrdi, prometne nesreće. Automehaničar, trećeokrivljeni Igor Škrinjar, izdao je račun za “reparaturu letve volana”. No Uskok tvrdi da je u stvarnosti umjesto tog popravka na Škodi Octaviji izvršeno mapiranje računala Audija A4, koji koristi Šoštarić, u iznosu od 3900 kuna, koje je platila Županija.

Slučaj je najprije istraživala policija, a Uskok je 2021. godine protiv sve trojice podignuo optužnicu. Nalaz je dao i sudski vještak, koji je ocijenio da na letvi volana ništa nije rađeno i da taj sklop uopće nije bio skidan. Opruženi i dalje negiraju krivnju, a danas su na sudu ponovno ispitani drugooptuženi Šoštarić i trećeoptuženi Škrinjar, koji su opet osporavali nalaz vještaka.

“Nisam platio mapiranje Audija”

Sud su danas ponovno zanimali detalji oko radova na mapiranju Audija A4, kojim se privatno koristi Šoštarić. Na pitanje kako je došao do Roberta Ivanuša, koji je napravio mapiranje, Šoštarić je potvrdio da ga je k njemu poslao Škrinjar i priznao da nije platio uslugu.

“Ja sam pitao Ivanuša koliko dođe to mapiranje, odnosno koliko mu trebam dati novca. On mi je na to odgovorio da mu ne trebam platiti ništa, da je sve OK. Ja ga ništa nisam pitao, zahvalio sam se i otišao”, rekao je Šoštarić.

Na pitanje je li o tim radovima kasnije razgovarao sa Škrinjarom, odgovorio je potvrdno. “Rekao sam mu da mi Ivanuš nije ništa naplatio. Škrinjar mi je na to odgovorio da je to vjerojatno zato jer je s Ivanušem u poslovnoj suradnji i da je to vjerojatno odradio za njega. Ni Ivanuš ni Škrinjar mi nisu izdali nikakav račun na mapiranje”, kazao je Šoštarić i dodao da je to mapiranje izvršeno mjesec dana nakon popravka na Škodi.

Kasnije je u svom iskazu Škrinjar ponovno tvrdio da u cijenu “reparature letve” na Škodi, za što je izdao račun, nije ušlo mapiranje Audija te da mapiranje inače dođe između 20 i 50 eura. Na internetskim stranicama različitih mehaničarskih radnji, pak, stoji da se ta usluga za nova vozila kreće od 2000 kuna naviše. No, Škrinjar i Šoštarić tvrde da cijena mapiranja nije mogla biti velika, jer je Šoštarić već sam nabavio dijelove potrebne za mapiranje.

Loši odnosi s pročelnicima

Šoštarić i Škrinjar na kraju su se ponovno osvrnuli na nalaz sudskog vještaka, a Škrinjar je ustvrdio da bi drugi vještak mogao na temelju serijskih brojeva na dijelovima ugrađenima u Škodu dokazati da se u vozilu zaista nalaze novi dijelovi.

Argument koji je danas ponovio Šoštarić bio je da je ovaj “progon” uslijedio zbog loših odnosa s tadašnjom pročelnicom Jasminov Jovev i tadašnjim pročelnikom Ivanom Crncom, koji su ga i prije toga nekoliko puta prijavljivali policiji i županu, nakon što se on županu Žiniću naknadno požalio na njihovo ponašanje.

Suđenje se nastavlja 24. travnja i 10. svibnja, kada bi trebali biti ispitani Jovev i Crnac.

