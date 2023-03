Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta, Nikola Grmoja, gostovao je u studiju N1 gdje je komentirao obnovu Zagreba nakon potresa.

Grmoja kaže kako su oni od samog početka bili na terenu i predstavili smjernice obnove. “Vladajući su četiri puta mijenjali zakon, imali smo tri ministra i dva ravnatelja Fonda, da bismo došli na ono što smo mi predlagali. Obnova nije centralizirana, ne znamo tko je odgovorna osoba. Sada se to dogodilo s Brankom Bačićem, ali prekasno. Premijer je stavio osobu od povjerenja, a li pitamo se zašto tako kasno. To je jedino što je mogao napraviti, ali to ih neće osloboditi odgovornosti da su ljudi ovoliko dugo morali biti u kontejnerima”, rekao je.

Što se tiče Fonda solidarnosti za koji je Vlada već dobila jednu odgodu, Grmoja kaže da mu nije jasno zašto su odustali od obnove Banskih dvora. “Bojimo se hoće li dio tih sredstava propasti. To je sve posljedica nesposobnosti vladajućih, a oni se nemaju hrabrosti ni ispričati javnosti”, dodao je.

“Mi imamo problem imovinsko-pravnih odnosa i to se pod hitno mora digitalizirati. jer to onemogućuje i investicije. Vidjeli smo i koliko je važno podijeliti odgovornost u ovakvim krizama jer sad nitko nije preuzeo odgovornost. Znamo tko je ključni odgovorni, to je premijer je on je ovako postavio stvari”, smatra Grmoja.

“I mi iz opozicije možemo sada samo navijati da što manje tog novca propadne”, dodao je.

“Ljudi su očajni i zato dočekuju ministra Bačića jer što im drugo preostaje”, napominje.

Kada je u pitanju afera s predsjednicom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Aleksandarom Jozić Ileković o čemu je N1 pisao, kaže da to samo pokazuje da gospođa nije deklarirala da je njezina kći bila honorarno zaposlena u MUP-u, a “znamo svi da tu vjerojatno nije bilo nekakvog natječaja, nego je bila zaposlena privremeno pa su ju poslije uzeli na godinu dana””, dodao je.

“HDZ je maknuo predsjednicu Povjerenstva koju su oni izabrali jer se ponašala onako kako se trebala ponašati. Ovo je samo jedan modus operandi vladajuće stranke koja pokušava podjarmiti sve institucije u Hrvatskoj i naš zadatak je učiniti sve da te institucije učinimo slobodnijima jer to je proces i ne ide preko noći zato što se puno kadrova vladajućih nataložilo”, rekao je Grmoja.

