“Ne znam je li moja smjena osveta, ali svakako je politička poruka vladajućih”

Doživljava li smjenu s čela Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kao osvetu premijera Plenkovića? Zašto se u Hrvatskoj smanjuju ovlasti tog antikorupcijskog tijela? Je li korupcija u Hrvatskoj uistinu raširenija nego u drugim članicama Europske unije ili je to samo percepcija javnosti? Kako komentira najavljene izmjene Kaznenog zakona zbog curenja podataka iz istraga? Razmišlja li o političkoj karijeri? Gošća Pressinga bila je - još dva tjedna - predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković.

Mandat Novaković traje do 8. ožujka – Dana žena. Datum nije slučajan. “Kad sam odlazila iz HUP-a (Hrvatske udruge poslodavaca), kad sam izabrana, i sama sam odlučila da to bude Dan žena jer su mi inače nekako pitanja žena bile tema u HUP-u”, rekla je Novaković.

U Saboru ju je podržao HSLS koji je u vladajućoj koaliciji, no troje iz oporbe je bilo protiv. “Iznenadila me njihova podrška. Moguće da je bila i s figom u džepu jer su znali da neću proći. Političke igre ne uzimam u obzir, ne zbrajam ih ni oduzimam. Politika ima svoja pravila koja čovjek mora uzeti s jednom dozom rezerve”, kaže.

Jasno je bilo još iz rasprave tjedan dana ranije da vladajuća koalicija ne pruža podršku Novaković i da želi nekog drugog na čelu Povjerenstvo. Je li to možda osveta premijera Andreja Plenkovića zbog predmeta koje je protiv njega vodilo Povjerenstvo?

“Prvo oko samog odnosa prema tijelu – mi nismo niti imali priliku argumenteriano svoja izvješća predstaviti. 2018. smo predstavili prije nekoliko mjeseci i to samo zato jer oporba uspjela sakupiti potpise. Druga izvješća ništa. Mi smo ih slali, ali nisu uvrštena u dnevni red Sabora. Bilo bi logično da vas se pozove i da imate obavezu prezentirati pred Saborom, pogotovo ako postoje zamjereke na rad tijela da nam se tako pošalju poruke. Je li osveta Plenkovića? Možda njegova osobna… Ne znam baš. Svakako jest, ne osveta, ali politička poruka vladajućih. Da bi se on bakćao s tako minornim tijelom, ne znam. U nekom momentu je, ali u nekom trenutku je sve to prestalo biti važno, prestali smo biti tema”, rekla je Novaković.

Ističe da kada radite ovaj posao i radite ga kako spada, morate se zamjeriti svima. “Ne jer želite, nego jer su takvi predmeti. Premijer, predsjednik, ministir, župani… Vežina to shvaća osobno iako ne bi trebali jer to nije osobno, to je naš posao. Nakon pet godina mislim da puno ljudi na ovim pozicijama ostaje bez posla. Ne u Hrvatskoj, u cijeloj regiji. Više ih se ne želi, više bi se voljelo da su ti ljudi klimavci.”

Ne zna je li se to očekivalo od nje: “Ja svoj profesionalni život nisam vezala za politiku niti sam imala veze s politikom. Imala sam karijeru prije. Onaj tko me pozna, znao je kako će to izgledati kada sam izabrana. Ja kad posao radim, radim najbolje kako mogu i nema popuštanja. Kad krenem u nešto, tu sam. Je li se nešto od mene očekivalo samo jer sam izabrana od određenih osoba, ja na to ne mogu dati odgovor”.

Kaže da je poruku da će biti izabrana dobila od tadašnjeg šefa u HUP-a Davora Majetića. “I to dan prije nego sam izabrana u Saboru. Njega su kontaktirali. Nitko drugi nije razgovarao sa mnom.”

“Neki predmete protiv njih podnose bolje, neki malo lošije”

Nekima je smetalo što se otvaraju predmeti protiv njih, nekima poput Mire Bulja nije.

“Kod takvih rasprava u Saboru je zanimljivo kako se stvari mijenjaju i zapravo se ljudi mijenjaju ovisno o kontekstu i što se želi politički postići u tom momentu. Ima nekih koji su uvijek bili korektni prema Povjerenstvu, neki imaju agendu pa vas podržavaju, nekad se mijenjaju te uloge. Ali u konačnici mislim da svaki čovjek koji zna da nam je to posao, da bi trebao podržati rad takvog tijela. Svaki dužnosnik ima pravo našu odluku izazavati pred sudom, ona se može poništiti, to je regularan put. E sad, radimo li mi, što nam se najčešće imputiralo, namjerno političku štetu? To je totalna besmislica, ne izmišljamo predmete niti ih fabriciramo. Radimo ono što izađe u medije, tko je nama interesanten ili što netko prijavi. Ne sjedimo mi u sobi i izmišljamo predmete. Radimo svoj posao. U konačnici imamo i HDZ i Most i Možemo… Imamo gotovo sve stranke gotovo, nismo nikad radili razliku prema nikome. Neki to očito podnose bolje, neki malo lošije”, ispričala je Novaković.

“Nezamislivo da premijer zbog odluke neovisnog tijela saziva pressicu”

Priča oko Agrokora i afere Borg prvo je što joj je premijer Plenković zamjerio.

“Da, možda i prije toga saslušanje Zdravka Marića. Zaredalo se nekoliko predmeta, lex Agrokor pa put u Helsinki pa predmet Pokaz…”, prisjeća se Novaković.

U slučaju Agrokora traženo je njezino izuzeće jer je došla iz HUP-a čiji je član bio i Ivica Todorić, odnosno Agrokor. Vladajući su tvrdili da je ona u sukobu interesa.

“A istvoremeno u Vladi ministar koji je došao direktno iz Agrokora. To vam je u redu, ali nije u redu da je netko direktor ljudskih potencijala u jednoj udruzi koja ima tisuće članova. Moram priznati da je odvjetnički tim koji je to radio lukavo iskoristio činjenicu da to nije zakonom regulirano”, reći će Novaković. Dodaje da Ivicu Todorića nikada nije upoznala.

Slučaj na koji se premijer posebno naljutio je kada je Vlada za veleposlanika u Londonu izabrala njegova kuma Igor Pokaza. Tad je Plenković sazvao izvanrednu konferenciju.

“I danas mi je to fenomen, ne mogu zamisliti da se u jednoj državi… Da premijer zbog odluke neovisnog tijela saziva pressicu. Na samoj konferenciji smo prozivani, ne cijelo tijeko, nego se brecnuo ‘na ono troje’ jer se iz čitave naše sjednice koje su javne može vidjeti kakvo je čije stajalište. I sad mi je još uvijek nevjerojatno da bi čovjek to radio. To svakako jest bio pritisak. To je bilo u petak, ja sam kulirala vikendom da dođem sebi. Svakako je pritisak. Drugo, mislim da nije način – ako si nezadovoljan, imaš sudski put. A i potpuno je pogrešna bila pressica, da je Pokaz iskusni diplomat, to nije sporno nikad bilo. Mi ne ulazimo u to. Samo smo razmatrali je li premijer na adekvatan način obavijestio i ostale sudinike”, rekla je Novaković.

Najviše je pritisaka, kaže, bilo preko medija. “Izjave koje su dolazile i od predsjednika Sabora i, tada ne znam koja mu je bila funkcija, Branka Bačića i ta pressica premijera je svakako bila pritisak koji osjećate. Bio je tu i Lovro Kuščević, njega ne smijem zaboraviti. On je govorio da se bavimo psećim kućima pa da smo previše arbitrarni u nekim odlukama pa da smo u nekima previše formalni… S nama nikad na zelenu granu.”

A tu je islučaj kada joj je netko odvio vijke na kotačima automobila.

“Bio je to početak ili ljeto 2019., ne znam točno. Možda je bio neki zao susjed. Nisam to vidjela, nego je jadan od tih vijaka ušao u nešto i to je jako lupalo i završila sam kod automehaničara koji mi je rekao da su mi na tri kotača odšarafljeni vijci i da to nije slučajno. Sad mi je bizarno, no u tom trenutko ja sam to popravila i išla dalje, nisam se uopće time bavila. Sa mnom su u autu bili suprug i djeca. Djeca su tad bila jako mala”, rekla je Novaković.

“Hrvatska ima otvoreniju korupciju, zapad bolje to skriva”

Je li korupcija u Hrvatskoj uistinu raširenija nego u zapadnoj Europi?

“Hrvatska ima otvoreniju korupciju, ja mislim da zapad to bolje skriva. Kod nas je to vrlo očit nepotizam, klijentelizam. Imali su i oni vani velike afere, imali su ih i dužnosnici, ali ih je manje i mislim da rade to na sofisticiraniji način. Ali kad se otkrije… Kod nas ta svijest o korupciji i općenito sukobu interesa je nešto što se samo po sebi razumije. Ak ste na nekoj poziciji, očekuje se od vas da pomognete”, rekla je Novaković.

“Sukob interesa je normalna životna situacija kojom morate znati upravljati. Ako znate na pravilan način, nema problema i posljedica. Svaka osoba će se naći u nekom potencijalnom sukobu interesa, Zagreb nije preogroman grad. Morate se znati nositi sa situacijom, u tome je poanta”, dodala je.

Nova predsjednica Povjerenstva bit će dosadašnja članica Aleksandra Jozić Ileković. Dosta se često u predmetima koji su se ticali političari moglo vidjeti da su ona i Novaković glasale suprotno.

“Mislim da mi imamo potpuno drugačije viđenje Povjerenstva. Ja Povjerenstvo vidim kao preventivno antikorupcijsko tijelo, voljela bih da tako ostane. Ne vidim ga kao neki činovnički ured koji daje neke odgovore koji pašu politici. Mislim da je bitna transparentnost i otvorenost . Ne možete zatvarati predmete da nitko ne zna što se u njima tražilo, dešavalo. Morate biti otvoreni. Ne vidim problem da novinar pita u kojoj fazi je predmet”, rekla je Novaković, a na pitanje kako bi ocijenila suradnju sa svojom nasljednicom, odgovara: “Mi smo samo kolegice, nemam tu ocjenu”.

Šefica Povjerenstva na odlasku komentirala je važnost stranačke iskaznice u Hrvatskoj.

“Mislim da se u konačnici znanje treba poštovati i da se vrijednosti uče kod kuće. Poruka kada netko dobije posao zbog iskaznice je iznimno loša, za mlade ljude apsolutno nije poticajna, nije poticajno vidjeti osobu na funkciji kojoj nije dorasla. Nekad je bolno gledati životopise ljudi koji su na nekim funckijama, a s druge strane imate učene, sposobne osobe koje ne mogu dobiti posao. To je nepravda i to guši ovo društvo”, komentirala je Novaković.

Rekla je da o ulasku u politiku ovom trenutku uopće ne razmišlja. “Prvenstveno jer mi je muka od svega. Mislim da se prvo moram resetirati, vratiti na svoje postavke. Vidjet ćemo što ću dalje, ali o politici uopće ne razmišljam.”

Na pitanje gdje sebe vidi na političkom spektru, odgovorila je: “Ja sam nekako po vrijednostima i slobodama apsolutno lijevo, a rad, gospodarski sam desnije. Nekakav liberal.”

