Neki čak i zabranili prodaju: Koliko se u dugo Hrvatskoj čeka na novi automobil?

Godinama sanjate o novom automobilu, znate i točno koji model želite, koje boje, što sve od opreme treba imati i kolika vam snaga treba ispod haube. Sada ste napokon „upali u lovu” i želite se počastiti dugo očekivanim snom. Sve što trebate je otići u salon automobila i reći svoje želje prodavaču te strpjeti par mjeseci, zar ne?

Nažalost, tek tada kreće nova drama. U prvom scenariju prodavač će vas najvjerojatnije pokušati odgovoriti od vaše omiljene boje ili nekog od paketa opreme jer vas u suprotnom čeka – čekanje. I tu ne govorimo o čekanju od par mjeseci, nego u pojedinim slučajevima i o par godina!

U drugom će scenariju prodavač saslušati sve vaše želje, zapisati ih te vam se javiti s povratnom informacijom koja u zadnje vrijeme često glasi: „Vaš automobil je na putu, očekujte ga za godinu dana, najranije”. Mislite da ne može gore? Može, jer vam neki prodavači niti neće dati rok isporuke.

Naravno, govorimo ovdje o scenariju u kojem želite baš određeni model, određene boje i opreme koji se treba naručiti i tek proizvesti te dopremiti do vašeg salona. Gotovo svi autosaloni imaju modele na lageru koji su odmah na raspolaganju za isporuku i možete u njega sjesti već danas i upravo će vas na jedan takav model potencijalno nagovarati prodavač. No što ako vi i dalje želite baš narančasti SUV s bež unutrašnjošću. U tom će vam slučaju nedostajati sreće.

Kako je sve počelo?

Krenimo ispočetka, a za to se moramo vratiti gotovo tri godine unatrag. Početkom 2020. svijet je zahvatila pandemija koronavirusa i sve je stalo. Gospodarstvo je pritisnulo pauzu na kratko vrijeme, a posljedice toga osjećamo i danas, barem ako želimo kupiti automobil. Kako je stalo gospodarstvo, tako su stale i tvornice. Ljudi su ostali zatvoreni u svojim domovima te nitko nije razmišljao o ikakvoj mobilnosti.

U takvoj atmosferi su proizvođači automobila, brže bolje, otkazali sve narudžbe dobavljačima kako ne bi gomilali nepotrebne gubitke. Jedni od tih dijelova, koji će se kasnije pokazati ključnim, bili su i poluvodiči, odnosno čipovi. S druge strane, industrija elektroničke opreme, koja uključuje računala, mobitele, tablete, igrače konzole itd, doživljavala je pravi bum narudžbi jer su ljudi tražili zanimaciju dok su bili zatvoreni u sobama, a i sve veći broj on-line i videokonferencija zahtijevao je bolju opremu.

Pogađate, i jednoj i drugoj industriji bio je prijeko potreban ključni sastojak – čipovi. Dok je autoindustrija čekala bolje dane, tehnološke tvrtke su to iskoristile i sklopile lukrativne ugovore s proizvođačima čipova.

Već u ljeto 2020. svijet se počeo polako vraćati u normalu, a autoindustrija se našla u problemu jer ključnih dijelova za njih više nije bilo. To je samo dio priče koja je dovela do toga da novi automobili na tržište dolaze na kapaljku.

Rok isporuke? Do daljnjeg…

No kakva je situacija danas, gotovo tri godine od početka pandemije? Odlučili smo istražiti koliko se čekaju novi automobili naručeni danas u hrvatskim autosalonima. Naravno, situacija se razlikuje od slučaja do slučaja, od marke do marke, od modela do modela. No krenimo redom.

Što se „talijana” tiče, najviše čekanja kod Fiata, s neodređenim rokom isporuke, je kod komercijalnih vozila Doblo i Ducato, ali srećom kod osobnih automobila nema većih poteškoća. Kašnjenja se bilježe samo kod Pande, koja je usprkos svojim godinama i dalje među najtraženijim modelima u EU, dok Fiat 500 i Tipo dolaze na vrijeme.

Alfa Romeo pak ima redovitu isporuku, a redizajnirani modeli Giulia i Stelvio stižu i početkom 2023., dok novi gradski SUV Tonale dolazi bez kašnejnja, odnosno 90 dana od narudžbe, što je i neki normalan rok koji je bio i prije pandemije.

Popularni američki modeli marke Jeep dolaze redovno sa izuzećem onih modela koji stižu iz SAD-a, kao što su Wrangler i Grand Cherokee kod kojih je čekanje šest mjeseci, ali uvjeravaju nas da je takva situacija bila i prije.

Kada govorimo o „francuzima” Citroenu, Peugeotu i DS-u, tu se na novo vozilo iz narudžbe čeka od šest mjeseci do godinu dana, ovisno o modelu. Iz Renaulta nam kažu kako zaliha ima dovoljno ako je riječ o najprodavanijim verzijama i modelima, a za kupce koji žele neku specifičnu konfiguraciju, rok čekanja je od tri do šest mjeseci, ovisno o modelu. Gotovo ista situacija je i s Daciom.

Čekanje i do dvije godine

Strpljivi ćete morati biti i ako želite Hondu skrojenu po vašim željama. Novi Civic čeka se između šest i osam mjeseci, no ako pak želite takav HR-V onda duboko udahnite i pripremite se na čekanje od godine i pol do čak dvije godine. Iz Mazde pak kažu kako sve ovisi što kupac želi. Nekih automobila ima na lageru pa se mogu dobiti odmah, ali ako kupac želi nešto čega nema na lageru, čekanje je minimum od pet do šest mjeseci.

Opel se snalazi tako što uvijek drži veću količinu najtraženijih vozila na lageru i kupac ta vozila može dobiti odmah. No ukoliko se radi o specifičnoj tvorničkoj narudžbi kupcima komuniciraju rok isporuke od šest do devet mjeseci. Kako neslužbeno doznajemo, najprodavanija marka u Hrvatskoj, Volkswagen, za vozila iz narudžbe komunicira čekanje od 250 do 350 dana.

I španjolski automobili vode istu bitku. Ako želite novi Seat iz narudžbe, ovisno o modelu, čekat ćete od 300 do 450 dana. S Cuprom je situacija malo drugačija jer su krajem 2022. osigurane značajne proizvodne kvote vozila koja uskoro stižu u salone u Hrvatskoj, što znači da kupac svoj novi Formentor može dobiti već početkom 2023. godine. No, ukoliko želite specificirati model po svojim željama na isporuku se čeka do 210 dana. Za obje marke postoji i web stranica na kojima kupci mogu provjeriti koja su vozila dostupna odmah.

Istu stvar je napravila i Škoda, koju Hrvati također često biraju, te je na svojim stranicama ponudila odmah dostupne modele. Što se tiče rokova isporuke za novo naručena vozila oni se razlikuju od modela do modela i iznose minimalno 210 dana, objasnili su nam.

Zabranili prodaju automobila

Kada su u pitanju nove marke na našem tržištu recimo da su vozila MG-a, ovisno o odabranoj opremi pojedinog modela, raspoloživa odmah ili do najkasnije četiri mjeseca. „Obzirom da su nam Kinezi pojednostavili stvari, nema biranja opreme po „narudžbi“, već je dostupno svega par unaprijed zadanih razina opreme između kojih kupci mogu birati”, objasnili su nam iz tvrtke.

Posebnu je taktiku odabrao Suzuki, a glasi vrlo jasno: trgovcima je strogo zabranjeno prodavanje automobila kojih nemaju. Drugim riječima, tek kada prodavač ima broj šasije smije od kupca uzeti kaparu i tek za te automobile Suzuki jamči cijenu i rok isporuke. Može se pak dogoditi da će kupac čekati neko vrijeme ukoliko inzistira na nekoj specifičnoj boji ili opremi.

„Mislimo da je ovo vrlo fer i pravedan način poslovanja. Stvari se postepeno normaliziraju i trenutna situacija je puno bolja nego prije nekoliko mjeseci, ali što će biti dalje teško je prognozirati”, objasnili su nam. Dodaju da im se samo jednom dogodilo da su naručeni auti kasnili, ali da to kašnjenje nije bilo dulje od dva mjeseca.

Slično razmišljaju i u Fordu gdje još od 2021. godine nude isključivo vozila s lagera, bez mogućnosti dodatnog konfiguriranja, upravo zbog velikog roka čekanja. “Trudimo se da sva prodana vozila budu direktno s lagera koji nadopunjujemo na mjesečnoj bazi tako da nema velikog roka čekanja, no zna se dogoditi da se neka vozila čekaju otprilike od tri do šest mjeseci gdje se kupcu odmah kod kupovine naglasi rok čekanja”, rekli su nam.

Tako vaš san o novom automobilu može lako postati stvarnost, no ako imate posebne želje buđenje bi moglo trajati nešto dulje. Ako ste pak mislili zaobići svu tu muku i jednostavno potražiti polovni automobil sličnih karakteristika onda ponovo nemamo dobrih vijesti jer zakon ponude i potražnje je jasan – što je veća potražnja, a manja ponuda, proizvod je skuplji.

Time se velika potražnja za novim automobilima prelila i na rabljene, stoga biste vaš dugo sanjani automobil mogli platiti više nego što realno vrijedi. No da završimo u pozitivnom tonu, ako pak imate stari automobil – on vam sada vrijedi više pa eto barem prilike za zaradu.

