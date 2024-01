Nezadovoljni sindikalist za N1 o Vladinim potezima: Ovo je najskuplji početak neke kampanje u povijesti

Podijeli :

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin u N1 Newsroomu s Ankom Bilić Keserović komentirao je val štrajkova i nezadovoljstva koji trenutno prijeti zbog poteza Vlade Andreja Plenkovića.

Za danas je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić najavio da će nakon sastanak sindikati dobiti cjelovitu Uredbu…

“Nismo je dobili i to je zadnji u nizu takvih poteza koji pokazuju da Vlada nije solidan partner u ovom procesu. Cijeli je niz takvih slučajeva, ali potrajalo bi da ih krenem nabrajati. Podsjeti ću, kad smo prošle godine potpisali dogovor da osnovica raste pet posto, tad nam je već rečeno da Uredba samo što neće. Prošli su tjedni, mjeseci i nema je. Dolazimo pred samo donošenje zakona i kažu nam da ćemo je vidjeti prije nego stupi na snagu, ali zakon je stigao i nismo je dobili. A to nam je bilo najvažnije”, rekao je Kroflin.

Naglasio je da prijedlog koeficijenata predstavlja jako bitnu stavku za njegov sindikat i sve koje predstavlja. Ali, osim konstantno neugodnih iznenađenja, na malo što drugo nailaze kroz komunikaciju s vladajućima.

“Na sastanku u ponedjeljak je bilo sedam ili osam ministara, podijeljen nam je papir s koeficijentima i kad smo ga vidjeli, uvidjeli smo da je to veliki skandal. Nema smisla nabrajati nelogične stvari u tom dokumentu. Ako to ostane i u finalnoj Uredbi, to će biti katastrofa”, pojasnio je Kroflin i kazao da je metoda kojom su se vladajući koristili loša te da se ne zna kako je uopće proces izveden.

Iako će plaće rasti, to nije nešto čemu se raduju.

“Ako će one rasti bez logike, postojat će nezadovoljstvo zbog kojeg će biti gore nego prije tog rasta. Tražili smo dva stupnja za asistentska radna mjesta, gdje u početku ima izjednačenu plaću s predavačima, a s vremenom ona raste, kad se dokaže. Sustav je trenutno takav da šest godina plaća ne raste, što je demotivirajuće”, izjavio je Kroflin i više puta napomenuo da se osjećaju degradirano, kao i da je ovo najskuplji početak predizborne kampanje u povijesti, zbog svega što je obećano i koliko će se potrošiti.

