Odvjetnik Anto Nobilo komentirao je u Novom danu novu presudu bivšem premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu koji je nepravomoćno oslobođen optužbi za ratno profiterstvo u aferi Hypo, za što je u ranijim postupcima dva puta bio osuđen. Dotaknuo se i odluke švicarskog Saveznog vrhovnog suda koji je odbio zahtjev Hrvatske za revizijom arbitražnog pravorijeka iz 2016.

Komentirajući treću nepravomoćnu presudu u slučaju Hypo banke Ivi Sanaderu prema kojoj je oslobođen optužbi za ratno profiterstvo, Anto Nobilo je rekao da se radi o nepravednom suđenju:

“Ne mogu postupci tako dugo trajati kako god se završili, oni su nepravedni. Ako se završava osuđujućom presudom, treba je čim prije obznaniti javnosti jer je to i njima poruka. Ako se nešto dogodilo 1994., a postupak se vodio 15 godina, svi su zaboravili o čemu se radi. Naši suci su temljem istih dokaza donijeli različite presude – dvije osuđujuće i jednu oslobađajuću, a novih dokaza nema.

Naše pravosuđe još se stvara i problem je što je slučaj Sanader zaista bio spektakularan. On je bio premijer, pritom još karizmatičan, dobar premijer i moćan, i kad takav čovjek padne, došlo je do velikog efekta u javnosti, političkih utjcaja, pritiska javnosti i suci shvate da moraju osuditi i kad ima dokaza i kad nema. To djelo ako je počinjeno, nije imalo veze s ratom i ratnim profiterstvom, nego stvaranjem nove države i otvaranjima ambasada, a to bi se događalo da je bilo rata ili nije. U onim okolnostima se, međutim, Sanadera moralo osuditi.”

Dodaje da se sad čeka žalba, a onda postupak ide na Visoki kazneni sud te da možemo očekivati da će cijela stvar trajati još najmanje godinu i pol do dvije. Na pitanje hoće li tražiti uvjetni otpust, rekao je:

“Ne znam nijedan slučaj da je na polovici kazne netko izašao. U pravilu je to dvije trećine ili tri četvrtine. Kod Sanadera imamo još jednu stvar gdje zdrav razum nalaže da se nešto napravi, a pravosuđe to ne dozvoljava – imamo odluku Vrhovnog suda Švicarske koja kaže – Sanader je osuđen bez pravog dokaza. Odluka švicarskog suda ne obvezuje nikog u Hrvatskoj, ali dolazimo u pravosudni procjep gdje zdrav razum nalaže ako je to tako, ako je arbitraža utvrdila, švicarski Vrhovni sud, ako je to tako, nešto je potrebno napraviti s tim predmetom, a mi nemamo pravosudni mehanizam.”

Komentirajući probleme u odnosima Hrvatske i MOL-a, izgubljenu arbitražu i najavljenu promjenu odnosa u upravljanju Inom Nobilo je istaknuo, kako je rekao, treći problem:

“Izgubili smo čovjeka, Sanadera, okrivljenika, a mi nemamo rješenje za njega. Možemo zaključiti da je Sanader nepravedno osuđen, a nemamo mehanizam to promijeniti, tj. imamo jedan – pomilovanje, ali ga ne koristimo. Imamo Ustavni mehanizam pomilovanja koji se koristi u dva slučaja – kao akt milosti i kao potreba vlasti da korigira pravosuđe. Dakle, pravosuđe nije savršen sustav kao nijedan drugi i nekad izbaci loše rješenje. Slučaj Sanader rekao bih da zdrav razum ukazuje da je pravosuđe izbacilo loše rješenje i može se ispraviti jedino institutom pomilovanja. Pritisak kazneno pravne represije koja bi nam pomogla, izgubili smo, bit ćemo u lošijoj poziciji. Treba ići po pravilim tražišta, pregovarati s tim što smo ipak mi država i energetika je pitanje nacionalne sigurnosti i država ima mehanizme stisnuti MOL ako ima političke volje da se uspostavi fer odnos kod upravljanja Inom.”

“Rafinerija Sisak – politička volja Vlade”

Govoreći o svjedočenju Dragana Kovačevića pred Antikorupcijskim vijećem kazao je da se za utvrđivanje istine trebaju postavljati kvalitetnija pitanja: “Ovo u Saboru je više parada za medije gdje svaki političar želi ostaviti dojam, ali umijeće ispitivanja i izvlačenje činjenica je ozbiljno znanje.”

“Sve je to na razini političke ogdovornosti. Koncentrirali smo se na plin, a istražuje li netko MOL-ovu liniju izvlačenja supstance iz Ine, prodavanje nafte po kakvim cijenama i ima li tamo kriminala – nisam primijetio istražuje li netko taj pravac. Mislim da mora biti viša struktura, prevelik je to novac za ovu razinu. Što se tiče rafinerija Sisak – bez političke volje Vlade to se nije moglo dogoditi, to je prevelika stvar. Možemo utvrđivati, ali doći ćemo do toga, nitko se to ne bi usudio napraviti, ni MOL, to mora biti odluka Plenkovića. Nema snage MOL to napraviti. Morala je biti apsolutna suglasnost vlasnika, a vlasnike s hrvatske strane predstavlja premijer”, dodao je Nobilo.

“Ljudi su pobijeni, to treba istražiti”

Dotaknuo se na kraju i procesa koji se vodi u Srbiji protiv hrvatskih pilota za raketiranje kolone u kojoj su poginuli i civili:

“U tom predmetu nema novih informacija, ali svi akteri su sve krivo napravili. Hrvatska država nije preuzela predmet, a trebala je; piloti su se trebali povezati s izabranim braniteljima u Beogradu i dati im dokaze; Državno odvjetnišvo je pogriješilo jer nisu preuzeli i nisu poduzeli istragu da se vidi tko su neposredni izvršitelji; političko vodstvo Srbije Vučić i Vulin pogriješili su jer su već proglasili pilote krivim i kontaminirali ovaj postupak; pogriješila je opozicija i civilno društvo Hrvatske koji nisu stavili na stranu žrtve, koji nisu tražili istragu… Tamo su ljudi pobijeni, to zahtijeva istragu, dužni smo to napraviti. Postali smo čudno društvo koje nije briga za zločine koji nas se direktno tiču. Zato kažem da su svi napravili krivo, a i tužiteljstvo je napravilo šuplju optužnicu.”

