Kad bi Sanader trebao izaći iz Remetinca? “To je pitanje od milijun dolara”

Odvjetnica Jadranka Sloković za RTL Danas se osvrnula na oslobađajuću presudu Ivi Sanaderu za ratno profiterstvo komentirajući što ona znači za cijeli slučaj rekavši kako je važna zbog toga što ‘pokazuje da pravosudna saga koja traje 12 godina dolazi nekom svom kraju’.

‘To je zadnji postupak koji se vodi u Hrvatskoj. Mi smatramo da ipak argumenti ove presude koja je donesena, nepravomoćna, donesena od strane Županijskog suda su toliko jaki da neće biti oboreni u drugostupanjskoj odluci te smatramo da je to doista zadnja presuda ovdje’, rekla je Sloković koja je odgovorila i na pitanje kako je Sanader doživio oslobađajuću presudu.

Odvjetnica je rekla kako je ‘zadovoljan koliko može biti zadovoljan nakon 12 godina suđenja’ da je konačno sud o ovom predmetu donio oslobađajuću presudu i to na temelju argumentacije koju ponavljaju u više postupaka i koju je prihvatio Vrhovni sud u svojoj zadanjoj odluci.

Objavljena je i odluka švicarskog sud u kojoj je odbijen zahtjev Hrvatske za revizijom u slučaju INA-MOL. Kako će ona utjecati na postupak što se tiče INA-Mol?

Sloković je na to pitanje odgovorila kako je ‘ta presuda švicarskog suda itekako važna za ovaj predmet’.

Na pitanje može li se, pravno gledano, odluka švicarskog suda iskoristiti na hrvatskim sudovima, Sloković odgovara:

‘To ćemo još vidjeti, postoji li mogućnost obnove postupka. O tome još moramo razmisliti, nismo do toga došli’.

Na pitanje, kada bi Ivo Sanader, u najidealnijem scenariju, mogao izići iz Remetinca, Sloković je rekla: ‘To ne znamo, to je pitanje za milijun dolara’.

Dodala je kako je nemoguće odgovoriti jer su tek u fazi kada se smatra da je najviša moguća izrečena kazna 15 godina, ali isto tako s obzirom da im je bilo odbijeno zajedničko suđenje za sva kaznena djela što su tražili na početku postupka i što su smatrali da bi bitno olakšalo poziciju Sanadera i skratilo postupak.

‘Pokušat ćemo doći do toga da se zapravo radilo o produljenom kaznenom djelu, a što bi značilo smanjenje kazne na maksimum od 12 godina. Ne nadamo se puno dobrome od hrvatskih sudova’, kazala je.

Svi ovi postupci protiv Sanadera traju više od 10 godina. Koliko je sve ovo vama bilo naporno, jedno vrijeme, svaki dan bilo je suđenje za drugi slučaj, u Austriji su ga i fotografirali u ćeliji, Vi kao odvjetnički tim čak ste i tužili Europskom sudu za ljudska prava u slučaju Planinska tvrdeći da proces nije pravedan?

‘O tome se još raspravlja, sigurno je i da će na Europski stići i sve ostale odluke i Fimi media i Ina-Mol. Nesporno je da se radilo o vrlo teškom, dugotrajnom i iscrpljujućem predmetu jer doista je točno imali smo godinama četiri raspravna dana jer predmeti nisu bili spojeni. Osim toga, on doista nije bio u mogućnosti niti je imao dovoljno sredstava sve ono što je mogao poduzeti da su postupci vođeni na drugi način i da mu nije bila blokirana sva imovina. Bio je onemogućen u provođenju nekih drugih radnji. Vještačenje njegove imovine smo proveli bez pomoćnog vještaka što je vrlo teško napraviti. Imali smo puno ograda, zapreka i mislim da je sve to dovelo do krajnje nepoštenog suđenja Ivi Sanaderu što ćemo pokušati dokazati u Strasbourgu’.