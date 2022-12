Nogomet, geopolitika i novac: “Važniji je bio taj ogrtač nego Messijev trijumf”

Podijeli :

Izvor: REUTERS/Kai Pfaffenbach

U N1 studio uživo, iz Rima se uključio novinar Željko Pantelić. Svjetsko nogometno prvenstvo aktualiziralo je pitanje povezanosti geopolitike, nogometa i novca. Pantelić je stoga analizirao događaje koji su obilježili protekli mjesec nogometa.

“Katar je pokazao koliko nažalost još uvijek novac vrti sve. Oni su kupili i Mundijal, zatim su kupovali zastupnike u Europskom parlamentu da bi pričali dobro o njima i da bi donosili odluke koje idu u korist Katara. U cijeloj toj priči smo vidjeli kako su koristili nogomet upravo za svoje političke ciljeve.”

Pantelić je pojasnio i simboliku crnog plašta koji je stavljen na Messija u trenutku kada je primao pokal. “S tim ogrtanjem Messija katarski emir stavio je šešir na čitavu organizaciju jer je važniji bio taj ogrtač nego sam trijumf Messija. Mislim da je za samog Messija ne baš sjajna fotografija u kojoj, kada je konačno dostigao svoj cilj, nije u dresu svoje reprezentacije, nije ogrnut zastavom svoje zemlje, nego u katarski ogrtač, koliko god to bila velika čast u Kataru.”

VEZANE VIJESTI Messi je pehar podigao ogrnut crnim plaštem. Evo o čemu se radi Luka Modrić dobio još jedno priznanje od FIFA-e

Komentirajući ulogu FIFA-e, novinar ističe: “Gianni Infantino došao je kao dašak novog vjetra nakon skandala kad je FBI ušao u prostorije FIFA-e, kad su se otkrili detalji o tome kako je FIFA bila korumpirana u proteklim godinama. U FIFA-i imamo jednu, između znaka navodnika, diktaturu jer, zamislite, na sljedećem izboru za novog predsjednika neće biti nijednog protukandidata Infantinu. Samo on. A podsjetimo, FIFA ima više članica nego UN jer FIFA ima 211 članica, a UN 193. Zamislite kad u nijednoj od tih federacija nije bilo nijednog čovjeka koji bi stao na crtu Infantinu da mu bude konkurencija.”

Novinar podsjeća da se u Švicarskoj vodi istraga protiv Infantina za kazneno djelo zloupotrebe položaja. “Vrlo je sumnjivo što je on preselio čitavu obitelj iz Švicarske u Katar. On je upisao svoju djecu u školu u Katar. On sastanke FIFA-e, koja ima svoje središte u Zurichu, vodi video konferencijom iz Katara, što je zaista presedan. To povećava sumnje u ulogu Katara u cijeloj ovoj priči.” Pritom novinar posebno podsjeća na narušavanje ljudskih prava u Kataru.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.