Novi sukob premijera i predsjednika: Tvrda kohabitacija postala je besmislena

Ponovno predsjednik Republike danas šalje strelice prema Vladi i premijeru, ali se one odbijaju i vraćaju. I onda će reći da se mediji bave njihovim sukobom. Da, ali kako ne izvjestiti o bitnim stvarima izrečenim od strane obojice.

“Mi vas pratimo. Prava strana. Tko nas prati braco, od koga si naučio tu riječ da netko nekoga prati? Koga ti gledaš? Odi pa se bori u Ukrajinu”, rekao je Zoran Milanović.

Predsjednik se vratio iz Čilea.

“Blaženi Čile. Hrvatska je normalno u političkom smislu disala dok se on ponovno nije vratio i došao zagađivati politički prostor, sijati mržnju, vrijeđati sve sugovornike, ponovno je to isti repertoar, od Udbe pa nadalje. Hrvatskoj je bilo bolje dok se bilo u Čileu”, uzvratio je Andrej Plenković.

Milanović je na kraju pobijedio. Hrvatska neće sudjelovati u obuci ukrajinskih vojnika i na taj način pomoći ukrajinskom narodu.

“To je manirom sociopata Plenković gurnuo Saboru kao moralnu ucjenu s najgorom rečenicom koju sam čuo: ‘To je za mene win-win.’ Znači sitni špiler to vidi kao win win”, rekao je Milanović.

I Plenković se u ovoj priči osjeća kao pobjednik, ali napominje – ovo je put u političku izolaciju:

“Idemo sad stvari ogoliti do kraja. Milanović je protiv pomoći Ukrajini. Milanović je putinofil, možda ne čak rusofil, nego putinofil. A ovih 54-ero neka slijede i slušaju Milanovića, idu s njim u vrijeđanje, izolacionizam, sretan im put, nama nisu ni bitni ni potrebni.”

No Milanović ne odustaje. Kaže – naš problem je BiH, a ne Bahmut i Dnjepar. Pa je opleo i po Europskoj uniji:

“Europska komisija se počela baviti ratom i mirom, a trebala bi se baviti konzervama. Vidim problem da netko tko ni od koga nije biran, tko se obraća narodu kao da je Roosevelt, kao da je De Gaulle, to su obični birokrati koje nemam što slušati o ratu u Ukrajini. Prije ću slušati Plenkovića. Želim čuti Plenkovića, želim čuti Jandrokovića, želim čuti saborske zastupnike… Ne zanima što misli Ursula von der Leyen.”

I dok Milanović govori kako nas Europska unija tretira kao jadne gubitnike, njega i sve zastupnike koji su bili protiv pomoći Ukrajini Plenković vidi kao političke patuljke.

“Izveli smo i njih i njega na čistac. Danas je to u ovim svojim izjavama i potvrdio. On se outao. Dakle, on ne želi da mi u tome sudjelujemo. Pravi se da je predsjednik zemlje koja nije ni u Europskoj uniji jer je izvrijeđao sve ono što se radi na razini EU, valjda se pravi da nismo ni u NATO-u. Ponaša se kao da bi Hrvatska trebala biti nesvrstana ili neutralna zemlja. Vodi nas u vanjskopolitičku izolaciju”, istaknuo je Plenković.

Odavno je ova tvrda kohabitacija postala potpuno besmislena. Samo kad bar ne bi bila toliko beskorisna.

