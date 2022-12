Podijeli :

Izvor: N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas na obilježavanju 31. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman, a nakon svečanosti dao je izjavu za medije u kojoj se osvrnuo na glasanje o obuci ukrajinskih vojnika, ali i oštro obrušio na vlast u Europskoj uniji.

“Ova Vlada ima kontinuitet razaranja Ustava. Prvo je ministar Grlić Radman otišao po nalogu Plenkovića u Bruxelles, odigrao jednu minijaturu gdje je prihvatio obvezu iz srži nacionalne sigurnosti i obrane bez suglasnosti predsjednik RH što je protuustavno. Onda mi se nije obratila Vlada, to je u našem odgovoru i navedeno – da nam se obrate na ustavan način. Navedeno je i da imam određena razmišljanja, oprez i da možemo razgovarati o tome, ali to je manirom sociopata Plenković gurnuo Saboru s moralnom ucjenom s najgroznijom rečenicom to je za mene win-win”, kazao je Milanović.

Rekao je da neće napasti niti kritizirati one koje su glasali za tu prijedlog obuke nego će ih pozvati na razmišljanje što su napravili.

“Veliki kombinator je rekao mi vas gledamo. Stvarno? I mi vas i naš pogled je bistriji. Kakva je to poruka? Što to znači? Ima li netko odgovor? Tko nas gleda? UDBA iz koje je potekao? Drugo, tko nas to gleda – HDZ? HDZ to uopće ne zanima, njih zanima ‘u se na se i poda se’. Gledaju nas Plenkovićevi gazde iz Bruxellesa, najnetalentiranija generacija političara u starijoj povijesti. Ljudi koji apsolutno nisu svjesni posljedica onog što rade i onog što se ranije događalo. Za mene je procjena oportunističkog nacionalnog interesa Hrvatske najvažnija”, poručio je predsjednik RH.

“Plenković kaže ‘ja sam pobjednik’. Jesmo li u kladionici?”, rekao je.

“Neki ljudi to rade radi svoje stražnjice”, rekao je o Plenkovićevoj inicijativi da se izglasa ubuka ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

“Tko nas prati, braco? Gledamo i mi tebe, tvoj ideološki put. Ti nam stalno nabijaš moralne ucjene. A sam nemaš morala, potpuno si amoralan. Odi u Ukrajinu pa se bori”, rekao je Milanović o Plenkoviću.

“Naoružanje Hrvatske u groznom stanju”

Najavio je da će nakon Nove godine više govoriti o problemu naoružanja Hrvatske.

“To je moja Ustavna dužnost. Šutio sam mjesecima, pisao sam tajno premijeru jer sam smatrao da o tome ne treba izlaziti u javnost, ali sada kada vidim da o takvim stvarima iz svoje perspektive govore Nijemci, Francuzi, onda ćemo i mi govoriti što Hrvatska ima od oružja, kakvo je stanje na hrvatskih skladištima?”, rekao je pa nastavio:

“Što smo se potrudili naručiti i dobiti jer vidite da toga nema. I prije rata se čekalo 1000 granata godinu i pol dana. Danas zaboravi, nema ih. Tko je kriv za grozno stanje materijalno-tehničke opremljenosti hrvatske vojske? Imamo Amerikance koji će nas braniti kao što brane Ukrajince, to sjajno izgleda.”

Poručio je da je za takvo stanje netko krivično odgovoran.

Na pitanje je li Hrvatska trebala ostati među pet zemalja koje ne žele sudjelovati u misiji EUMAM dok ostalih 22 zemalja članica sudjeluje, Milanović je odgovorio:

“Apsolutno je trebala. Među jednom ako treba. To je naš interes.”

Smatra da je priča o tome da Hrvati obučavaju ukrajinske vojnike farsa.

“Čemu ćemo ih mi učiti pa američka vojska ih ne može više obučiti. To je trenutno najbolja vojska na svijetu i totalno mobilizirana i neće imati opreme jer se više ne može proizvesti koliko se troši. To je ukrajinska vojska. Skupite englesku, francuski, britansku vojsku za ovu vrstu rata, pa oni mogu u safari ići. Nema vojske. Svi ti borbeni sustavi nisu bezvrijedni, ali su uglavnom bezvrijedni jer ne postižu željene efekte. Nevidljivi lovac kojeg vide i Srbi, a kamoli Rusi, košta 200 milijuna dolara. Od toga proizvođači zarade 150 milijuna i to netko sruši u tjedan dana. Cijela koncepcija rata zapada je baletanska zapravo. Ili idem u ratove izbora, napadam puno slabijeg od sebe i popijem mu svu krv, uništim mu državu i onda se povučem. Ili imamo ratove izbora koji su neizbježni. Ovo je Putinov rat izbora, i ovo je američki rat. Ovo je rusko-američki rat”, izjavio je Milanović.

Upitan je i o izgradnji nacionalnog stadiona.

“To je stvar koju može riješiti Grad Zagreb. To je mali novac. To je pola jednog ovog francuskog aviona. Za 50 milijuna eura se do jučer mogao napraviti kršten stadion”, rekao je Milanović.

Na potpitanje koliko je to kuća na banovini, Milanović je dodao:

“Mene pitate… Pitajte Plenkovića. Meni je trebalo godinu dana da obnovim Gunju, Titu je trebalo koliko da obnovi Skoplje, Plenković je nakon 3 godine obnovio 6 kuća.”

“EU nas tretira kao budale”

Obrušio se i na centralnu vlast Europske unije za koju kaže da se prema Hrvatskoj ponaša nedopustivo.

“Borell, onaj koji histerizira okolo i prijeti, odgovorio je Radmanu na jedno pismo. Način na koji mu je Borell odgovorio je skandalozan, lažljiv, manipulativan, netočan. Tražite Radmana to pismo jer ono nije tajno. Ja ću vam ga dati ako vam on to ne da. Pa analizirajte kako se centralna europska vlast odnosi prema punopravnoj članici povodom jednom pristojnog zahtjeva da nas se tretira kao ostale. Tretiraju nas kao gluho-slijepe budale”, rekao je Milanović.”

“Kad kažu gledamo vas, ne gleda nas HDZ, to je ipak hrvatska narodna stranka u kojoj ima puno naivnih ljudi koji zapravo nemaju materijalne koristi, koji vole Hrvatsku, ne kuže kakvi mufljuzi i gelipteri nas vode. Ali ovi koji nas gledaju, to su mufljuzi iz Bruxellesa, to je ono čemu dio HDZ-a pripada”, dodao je.

