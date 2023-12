Objavljeni novi podaci o kvaliteti zraka u Jakuševcu

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Grad Zagreb objavio je najnovije podatke mjerenja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar prema kojima su potencijalno štetni plinovi i dalje ispod graničnih vrijednosti, a kvaliteta zraka u gradskoj četvrti Jakuševec ocijenjena je kao dobra.

Uz stalnu postaju za mjerenje kvalitete zraka u Jakuševcu od ponedjeljka Grad Zagreb svakodnevno dodatno mjeri kakvoću zraka na odlagalištu otpada Jakuševec putem terenskih mjernih uređaja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar zbog drugog odrona na odlagalištu otpada u mjesec dana.

Građani se od odrona žale na smrad, a i strahuju za zdravlje.

No, mjerenja su pokazala da su plinovi koji uzrokuju neugodan miris – sumporovodik, amonijak i merkaptani – prisutni ispod graničnih vrijednosti. To znači da je miris koji građani osjećaju neugodan, no ne i opasan za zdravlje, javljaju iz Grada.

Izmjereni su sljedeći parametri:

“Važno je pojasniti da su sumporovodik, amonijak i merkaptani plinovi koji se povezuju uz odlagalište. S druge strane, onečišćenja uzrokovana prometom, grijanjem, osobito onim na drva te meteorološkim prilikama poput magle, uzrokuju povišenje koncentracije lebdećih čestica u zraku (PM10 i PM2,5).

Koncentracije lebdećih čestica nisu povezane s odlagalištem otpada.

Uvidom u rezultate ostalih mjernih postaja na području grada Zagreba: Zagreb-1, Zagreb-2, Zagreb-3 i Zagreb-4, državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka te sa senzora Doma zdravlja Borovje utvrđena je povećana koncentracija lebdećih čestica, što je uobičajeno za ovo doba godine, s tim da rezultati mjerne postaje najbliže Jakuševcu (Zagreb 3- Dugave) i senzor na Domu zdravlja Borovje ne pokazuju odstupanje u odnosu na druge dijelove grada”, poručuju.

