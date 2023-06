Odgojiteljica u vrtiću upozorava: “Doći ćemo do potpunog kolapsa sustava!”

Podijeli :

Pexels

Sustav dječjih vrtića ponovno je u fokusu hrvatske javnosti nakon što je postalo jasno da su ispod radra prošle promjene pravila upisa djece u vrtiće, koja su predložena od EU-a u najboljoj vjeri, a predviđaju da četverogodišnajci i predškolci imaju prednost pri upisu u vrtiće. Ipak, u Hrvatskoj bi to moglo stvoriti probleme u praksi. Uživo iz Rijeke u N1 Newsroom uključila se Katarina Turković Gulin iz udruge odgajatelja Sidro.

“Činjenica je da smo dobili zakonske izmjene. Mi smo ukazivali da će ovo napraviti problem na terenu, ali nažalost nije bilo sluha. Donijela se uredba koja daje prednost upisa četverogodišnjacima i plus. Djeca koja su 1. travnja tekuće godine napunila četiri godine imaju prednost pri upisu. Prije nego se donijela takva odluka koja je smislena i utemeljena na znanosti, trebalo je osigurati preduvjete i infrastrukturu, a Hrvatska to nije učinila. Znamo da već i bez te odluke ima djece koja nisu uključena u predškolsko obrazovanje. Znamo kolika je gužva i stres za vrijeme upisa. To je iznimno stresno i za odgjitelje, a posebno za roditelje. Ako postoji neka odredba koja donosi nova pravila ona se mora uvoditi postupno”, upozorava Turković Gulin.

Splitski vrtić uvodi novo zanimanje: Što točno radi evidentičar uplata?

Navodi i problem zbog kojeg će sve više odgajatelja biti prisiljeno dati otkaz: “Danas imamo cijeli kaos. U jednom je mediju izašao članak o odgojateljici, a takvih nam se javilo 20-ak, koja radi na neodređeno u vrtiću godinama. Ona sada mora dati otkaz jer ima dijete koje nema gdje smjestiti u vrtić. Ne može dobiti neplaćenu godinu dopusta zbog deficita radnika. S druge strane, ljudi će davati otkaze da bi ostali kod kuće sa svojim djetetom. Imamo oko 150 roditelja koji su se javili s istim tim problemom. Kako će oni živjeti, hoćemo li njih gurnuti u rizik od siromaštva? Činimo nešto što je jako pogrešno. Treba zavrtjeti taj kotač na jedan drugačiji način i sustavno sve rješavati”.

Na kraju daje savjet roditeljima čija djeca ne mogu nastaviti ići u vrtiće zbog novih pravila pa kaže: “Što se tiče ovog stečenog prava, dakle djeca koja su već upisana u vrtić, ona ne bi smjela izgubiti to stečeno pravo. Neka nam se roditelji slobodno jave, učinit ćemo sve da zajedno to spriječimo”.

S druge strane, kad je riječ o onim roditeljima čija djeca prvi put upisuju djecu i ostat će bez mjesta, kaže: “Uvijek postoji žalbeni rok i pravo žalbe. Pisati žalbu! Udruga Sidro će biti na raspolaganju svima. Pomoći ćemo oko žalbenog postupka. Međutim, ono čega smo svi svjesni – nećemo moći upisati veći broj djece nego li već postoji”.

Grad Zagreb kaže da će za dvije godine možda biti mjesta u vrtićima. Što dotad?

Na kraju napominje: “Nesporno je da naši odgajitelji koji su sada u sustavu rade u iscrpljujućim uvjetima. Ljudi ne mogu dobiti svoje godišnje odmore bez da odrađuju duple smjene za kolegu koji je na godišnjem odmoru. Dakle, nas nema tko zamijeniti da bismo ostvarili svoja osnovna temeljna radna prava. Takvi ljudi su iscrpljeni. Sve je teže i teže. Moramo nešto učiniti da bismo te ljude rasteretili. Ako ćemo se voditi time da moramo zadovoljiti brojke koje smo obećali Europskoj uniji, onda ćemo naše odgojne skupine krcati i puniti još većim brojem djece. Doći ćemo do potpunog kolapsa sustava i ovo će se sve raspasti”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.