Odvjetnica o kćerki moćnog HDZ-ovca koja je vrijeđala policajku: “Ne vidim ništa sporno, ali…”

Podijeli :

Odvjetnica i bivša tužiteljica Dubravka Krklec, razgovarala je s našom Vanjom Kranjic o odluci DORH-a koji je zatražio očitovanje Županijskog državnog odvjetništva zbog odbacivanja kaznene prijave protiv Anne Dujić, kćeri šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, nakon što je ljetos u zaleđu Šibenika gdje su harali požari, zajednom s majkom izazvala incident na policijskom blokadnom punktu, vrijeđala pritom vatrogasce i policajku.

“U rješenju nema ništa sporno”

Krklec je na početku izjavila kako smatra da u rješenju Županijskog DORH-a nema ništa sporno, “s obzirom na ono što proizlazi iz uvida od strane ovlaštenog DORH-a. Naravno, uputa žrtvi je da postoji mogućnost kaznenog progona”, rekla je.

Krklec je dodala kako i razumije reakciju javnosti te kako se prema snimci koja je puštena u medije doista vidi kako je to “način komunikacije koji je ružan i uvredljiv, naročito prema policijskom službeniku“.

“Međutim, u odnosu na ovaj drugo dio koji se odnosi na prisilu prema službenoj osobi u provođenju njezine radnje mi zapravo ne znamo što se konkretno u ovom slučaju dogodilo. Ako se ovdje radi o slučaju riječi protiv riječi… ja doista vjerujem da su izvidima utvrđene sve činjenice koje ukazuju da dokaza za kazneno djelo prisile nije bilo”, ocijenila je Krklec dodavši kako je za njeno vrijeme rada u DORH-u čest slučaj bio odbacivanje slučaja koji su “riječ protiv riječi bez dokaza”.

Smatra kako bi dobar način rješavanja budućih problema ovog tipa bio to da “policijski službenici dobiju kamere kojima bi se snimalo cijelo postupanje. Tako je zaštićena ne samo službena osoba nego i ona osoba prema kojoj se postupaju. U tom slučaju ne bi bili podložni utvrđivanju kome će se u kojem slučaju vjerovati.”

Osvrćući se na navode prema kojima je Dujić prijetila policijskoj službenici, Krklec je izjavila kako smatra da se to ne bi smjelo raditi no “je li to doista bilo tako, ja vjerujem da je DORH provjerio.”

Sjećate se kćeri moćnog HDZ-ovca koja je vikala ‘nakaze’ i umalo pregazila mladu policajku? Tužiteljstvo je upravo odbacilo prijavu protiv nje

Pitanje sestre optužene

Komentirajući činjenicu da je sestra optuženice zaposlenica u DORH-u te je li zbog toga cijeli slučaj trebao biti delegiran drugom DORH-u, Krklec je utvrdila kako se to trebalo delegirati.

“DORH koji bi inače morao biti objektivan i nepristran te ni na koji način involviran kao što je u ovom slučaju involvirana sestra osobe koja je prijavljena, dakle trebali su ga delegirati”, zaključila je Krklec dodavši kako ju iz tog razloga i nije iznenadila odluka da je DORH zatražio očitovanje.

“Rješenje o odbačaju se može reaktivirati ako se utvrdi da je došlo do određenih propusta. Naravno žrtva može preuzeti kazneni progon i tada je odluka DORH-a podložna kontroli od strane suda.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Božinović o “aferi nakaze”: Članstvo u HDZ-u nije pomoglo nikome ako je bilo dovoljno dokaza Politolog: Milanovića dio građana percipira kao zadnju branu svemoći HDZ-a