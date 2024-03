Odvjetnik o SMS porukama: Komunikacija datira iz 2016., sad je 2024. To vam ne zvoni na uzbunu?

Podijeli :

Odvjetnik Veljko Miljević bio je gost Novog dana u kojem je s našim Tihomirom Ladišićem razgovarao o prijedlogu zakona Lex AP o kojem se danas raspravlja u Hrvatskom saboru. Prokomentirali su i odluku Visokog kaznenog suda kojom su na Županijski sud vratili odluku o tome jesu li SMS poruke u kojima se spominje AP zakoniti dokazi u postupku. Naime, iako je Županijski sud donio odluku da su to zakoniti dokazi, Visoki kazneni sud je tom odlukom to Županijskom sudu vratio na odlučivanje.

“Rješenje je izuzetno teško čitati što ne znači da je nekvalitetno nego prekvalitetno. Ovdje se radi o ukidnom rješenju. Prvostupanjski sud je zauzeo stav da su ti dokazi zakoniti, a Visoki kazneni sud nalazi da činjenično stanje nije dovoljno utvrđeno i da treba utvrditi jesu li ti dokazi zaista zakoniti za što je dovoljan jedan list papira. I Visoki kazneni sud u rješenju od jučer na šest stranica teškoga teksta kaže da bi na prvi pogled izgledalo da ti dokazi jesu zakoniti. Prvostupanjski sud i kaže u čemu bi mogla biti nezakonitost ako je do dokaza došlo na temelju zakonitih naloga suda kojima je određena prvo pretraga stana jedne određene osobe. Prilikom pretrage stana pronađeni su mobiteli, novim nalogom je određena pretraga mobitela i onda bi trebalo biti jasno da su ti pribavljeni dokazi zakoniti”, kazao je odvjetnik Veljko Miljević.

Također, navodi: “Iz Visokog kaznenog suda kažu da se sad postavlja pitanja je li do prve pretrage došlo na temelju samo podataka koji su pribavljeni u tom dijelu postupka ili na temelju drugih podataka koji su iz drugih dijelova postupka pa se radi o tzv. slučajnom nalazu. No, i to može biti zakonito. Zato je to vrlo teško”, kazao je pa je dodao:

“Nakon naloga o pretrazi stana i mobitela, ti pribavljeni podaci su dostavljeni uredu Europskog tužitelja, ali posebnim izvješćem i na to upozoravam. Važnije od toga je to da je tu kontrolirana komunikacija od 2016. do 2020. godine. Najveći dio komunikacije se odvijao u 2018. godini, pa u 2017. i nešto u 2019. Vrlo malo u 2016. i 2020. Sad je 2024. godina. To vam ne zvoni na uzbunu? Ovo rješenje je doneseno 13. veljače 2024., a njime je ukinuto rješenje suda od ožujka 2023. Radi se o kontroli dokaza koji potječu od 2016. do 2020. i vrlo je zanimljiv podatak iz izrijeke rješenja da su ti podaci iz MUP-a otišli specijalnim izvješćem 28. listopada 2022. Možda će vas ti podaci asocirati na neke događaje s kraja 2022.”

Miljević navodi da se ne zna zašto se nije žurnije postupalo.

“Prva komunikacija potječe od 9. prosinca 2016. Po tim zakonitim nalozima treba postupati odmah. Oni bi nama trebali predočiti što su po tome radili. Po svakom nalogu se prvo ide u zahtjev, on treba biti opravdan za određivanje naloga. O slučajnom nalazu se odmah mora napraviti izvješće. Suština ovoga svega je to zašto se tu radi o šest stranica teksta. Svaka stvar ima svoju medalju, ovdje je izuzetno kvalitetno obrazloženo obrazloženje. Moglo je biti kvalitetno obrazloženo i na dvije i pol stranice. U točki 8.4 se spominje predmet Dragojević protiv Hrvatske. Taj slučaj Dragojević je jako poznat za uski dio kaznenopravnih stručnjaka koji se bave time. Hrvatska je izgubila taj slučaj. I to je ovdje problematizirano, to je sve krenulo iz vjetrolelektrana.

