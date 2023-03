“Opcije koje su kao desni centar išle bi u koaliciju s crnim vragom da ruše HDZ”

Podijeli :

HDZ-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol gostovao je u Novom danu N1 televizije u kojem je komentirao političke aktualnosti.

Sokol je komentirao je najnoviji sukob u državnom vrhu.

Zastupnik je rekao da se sasvim sigurno od strane premijera Andreja Plenkovića ne radi o kršenju Ustava.

“Mislim da je situacija takva da je jako teško surađivati s nekim tko vas stalno vrijeđa i napada na najgore moguće načine. I ovo pismo koje je predsjednik napisao, mislim da ima neke sasvim druge ciljeve nego iskrenu želju za suradnjom”, smatra Sokol i dodaje da je upitno da sa strane Pantovčaka postoji iskrena volja za suradnju s Vladom i vladajućom kolacijom.

“Cijela politička platforma predsjednika se svodi na to da on pokušava biti vođa oporbe, koordinirati oporbu i rušiti vladu”, upozorava Sokol i kaže da je u takvoj situaciji teško vjerovati da postoji iskrena volja o suradnji.

Podsjetio je da je Vlada ta koja je često pokušavala pružiti ruku i kaže da je sad sve otišlo predaleko te da s druge strane ne vidi volju za suradnju.

“Teško je vjerovati da je to jedno pismo uistinu znači dobru volju i pokazuje želju za suradnjom”, kaže Sokol.

Dodao je da se i taj sukob vidi i u Europskoj uniji. “Ako želimo štiti nacionalne interese i interese hrvatskih građana, mi moramo provoditi jasnu prozapadnu politiku i od toga ima veliku korist”, naglasio je Sokol.

Rekao je i da je direktan rezultat vladine prozapadne politike i bolji položaj Hrvata u BIH prema kojima zapadni političari imaju drugčije stajalište.

“Bilo bi dobro da je i predsjednik na toj liniji, ali nažalost to nije uvijek tako”, rekao je Sokol.

“Glasanje o nepovjerenju premijeru pokazalo je koliko je oporba jadna”

Kaže da je najbolji pokazatelj proruskih političkih stavova na političkoj sceni bilo glasanje o pitanju vojne suradnje za Ukrajince u Hrvatskoj.

“Mislim da se tu najbolje otrilo tko je kakav i tko ima kakve stavove. Ne ulazim u to kakvi su čiji motivi, radi li to netko jer uistinu ima neki proruski stav, radi li to jer ne voli Zapad i Ameriku ili zato što se boji da će mu netko ukrasti birače, postoje različiti razlozi, ali Hrvatska nije u položaju da može eksperimentirati po tom pitanju jer posljedice mogu biti vrlo teške”, kaže Sokol i dodaje da je to glasanje bilo najbolji pokazatelj tko je spreman voditi politiku nacionalnih interesa ili eksperimentirati.

Sokol je komentirao i pozicije u oporbi i postoji li netko u oporbi tko bi mogao ugroziti premijera.

“Mislim da je glasanje o nepovjerenju premijeru pokazalo koliko je oporba jadna i koliko je to skupa jadno. Ovo je već tradicija da kad god pokrenu inicijativu za opoziv bilo vlade, ministra ili premijera da ne mogu ni sve svoje zastupnike nagovoriti da dođu na glasanje i to je tako svaki put. Po tome vidimo koliko je ozbiljno i kakvo je to društvo”, kaže Sokol i napominje da se po tome vidi i koliko bi bilo opasno da to društvo dođe na vlast.

“Tu imate toliko politički i ideološki raznorodne stranke koje jedino spaja mržnja i opsesija prema HDZ-u. Imate situaciju da Most koji se predstavlja kao stranka desnog centra nudi se i moli za suradnju ekstremno lijevoj stranci Možemo sa nekom pričom ajmo nadići idološke razlike, ajmo se ujediniti samo da srušimo HDZ”, kaže Sokol i dodaje da je politika u srži ideologija.

Na komentar da su i različite stranke u trenutnoj vladajućoj koaliciji Sokol kaže da su sve stranke u vladajućoj koaliciji prihvatile program vlade i premijera te da s nekima, poput HSLS-a, HDZ, surađuje već godinama na svim razinama.

“HSLS je nekad radio greške, a to ih je i jako koštalo. Mislim da su sad tamo gdje je to prirodno i zajedno, kao dio vladajuće koalicije rade na nacionalnim interesima”, kaže Sokol i ističe: “Važno je to da imamo neke opcije koje se predstavljaju kao desni centar, a išle bi u koaliciju s crinm vragom da ruše HDZ”.

“Možemo je notorna prevara birača”

Dodaje da je takva politika pokazatelj da im je rušenje HDZ-a i Vlade fiksacija i da im nije stalo do nacionalnih interesa.

“Most je gradio cijelu svoju platformu za interese i borbi za prava Hrvata u BiH, sada kada je taj položaj najbolji u posljedanja dva desetljeća, oni su tužni jer to nisu postigli oni nego je to rezultat politike HDZ-a”, kaže Sokol i dodaje da se po tome vidi da im nije stalo do nacionalnih interesa.

Rekao je i da je platforma Možemo notorna prevara birača. “Oni su došli na vlast u Zagrebu s pričom da će se boriti protiv korupcije, da će se baviti s praktičnim problemima građana, komunalnim pitanjima, a vidimo da su po tom planu jako neupješni i da se jedino bave ekstremističkom ljevičarskom ideologijom”, smatra Sokol i dodaje da je to primjer kad netko obmane birače i s nekom kvazinaideološkom pričom dođe na vlast i koliko je to zapravo prevara.

Rekao je da je Zagreb zatrpan smećem i da je situacija gora nego je ikad bila. “Tu vidimo da ono što im je trebao biti naglasak da su katastrofalni”, rekao je Sokol i dodao da Možemo nisu u stanju riješiti jednu stvar koju su istaknuli kao prioritet a to je problem otpada.

“Također, ono u čemu jesu uspješni, čime se bave je preimenovanje ulica i trgova, davanje imena ulicama po komunističkim zločincima i to pokazuje ono što se kaže izvana zelen, iznutra crven i to se jako dobro vidi u Zagrebu”, rekao je Sokol i dodaje da je imenovanje ulica po komunistima koji su bili visoko u politici u vrijeme Hrvatske šutnje te da relativiziranje komunističkih zločina kao onih koji su manje zlo od zločina drugih anticivilizacijski te da to Hrvatskoj doista ne treba.

HDZ-u ne trebaju spavači

“Po tome se vidi što je uistinu Možemo i da su oni suprotno od svega što su tvrdili kad su dolazili na vlast”, rekao je Sokol i dodao s takvim ljudima Most želi raditi koaliciju i da bi se birači trebali zapitati tko tu koga i koji je interes svih tih ljudi.

Na pitanje vidi li u nedolasku 17 birača nekakav bazen spavača koji bi mogli surađivati s vladom ako joj zatreba kakav glas, Sokol kaže da ne zna ima li tko želju za suradnjom. “HDZ ne radi na bilo koji način na tome, niti je plasirao svoje spavače kad će mu trebati. To su notorne gluposti”, kaže Sokol i dodaje: “to su teorije urote”.

“HDZ nema potrebe nikoga vrbovat. Ali ako postoje ljudi u oporbi koji shvaćaju da je upravo ovakva vlast garant sigurnosti, garant stabilnosti i garant gospodarskog rasta za hrvatske građane, dok bi alternative bile puno opasnije i dovele nas u tko zna kakve eksperimente i žele podržati kvalitetnu politiku vlade, zašto ne”, kaže Sokol.

