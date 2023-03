U samo 48 sati dogodio se drugi najveći bankrot banke u povijesti SAD-a

Podijeli :

REUTERS/Jeffrey Dastin

Banka Silicijske doline propala je u petak nakon nevjerojatnih 48 sati u kojima je pokretanje banke i kapitalna kriza dovela do drugog najvećeg neuspjeha financijske institucije u povijesti SAD-a, javlja CNN.

Kalifornijski regulatori zatvorili su tehnološkog zajmodavca i stavili ga pod kontrolu američke Savezne korporacije za osiguranje depozita. FDIC djeluje kao primatelj, što obično znači da će likvidirati imovinu banke kako bi vratio svoje klijente, uključujući štediše i vjerovnike.

FDIC, neovisna vladina agencija koja osigurava bankovne depozite i nadzire financijske institucije, priopćila je kako će svi osigurani deponenti imati puni pristup svojim osiguranim depozitima najkasnije do ponedjeljka ujutro. U izvješću se navodi kako će neosiguranim štedišama isplatiti “avansnu dividendu u idućih tjedan dana”.

Kotači su se počeli pokretati u srijedu, kada je SBV objavio da je prodao hrpu vrijednosnih papira s gubitkom i da će prodati 2,25 milijardi dolara u novim dionicama kako bi ojačao svoju bilancu. To je izazvalo paniku među ključnim tvrtkama rizičnog kapitala, koje su navodno savjetovale tvrtkama da povuku svoj novac iz banke.

Dionice tvrtke pale su u četvrtak, povlačeći za sobom druge banke. Do petka ujutro, dionice SBV-a su zaustavljene i on je odustao od napora da brzo prikupi kapital ili pronađe kupca. Trgovanje dionicama nekoliko drugih banaka privremeno je zaustavljeno u petak, uključujući First Republic, PacWest Bancorp i Signature Bank, prenosi Danas.hr.

