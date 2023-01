Podijeli :

Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik i član Hrvatske Demokršćanske stranke, Hrvoje Zekanović, gostovao je u studiju N1 gdje komentirao posljednje kadrovske promjene u Vladi.

Na pitanje je li znao da će na kraju dana doći do obrata po pitanju preuzimanja ministarstva graditeljstva Zekanović kaže da je imao dovoljno informacija da podrže predsjednika Vlade.

Kosor: Partneri bi prihvatili i Mickeyja Mousea da ga je Plenković predložio Imovinske kartice: Evo što sve posjeduju i koliko novca primaju novi ministri

“Mislim da će i Erlić i Bačić jako dobro obavljati poslove za koje su delegirani. Premijer Andrej Plenković ima punu podršku HDS-a i meni se osobno sviđaju ove promjene. Žao mi je samo što kolega Bačić više neće biti u Saboru”, rekao je.

“Nije bilo velikih obrata. Drago mi je da se svakog kandidata promišlja do zadnjeg trenutka i traži se onaj najbolji. Ja ljude ne dijelim na muškarce i žene, za mene su ljudi ljudi. Ovdje je važna stručnost i lojalnost. Te odluke nisu bile iznenađujuće za koalicijske partnere”, rekao je Zekanović.

“Za one koji ne znaju, Bačić je obnašao tu funkciju i ima ogromno iskustvo i smatram da će pokrenuti obnovu. No obnova je pokrenuta jer je do sada potrošeno 300 milijuna kuna, a ugovorena je izgradnja 500 kuća, ali ne postoje građevinski radnici, ali imamo čak 308 stanova u izgradnji. Usudio bih se reći da je preko 50-60 posto problema riješenih i da ćemo kroz nekoliko mjeseci imati useljenja i da uskoro stiže potop oporbe jer će im se začepiti usta”, tvrdi.

“Na Banovini se radi sjajan posao”

Dodao je da je i Paladina sam htio napustiti mjesto ministarstva jer je “s njegove strane to slabo plaćen položaj i podložan kritikama”.

“Imat ćemo zbog toga ogroman problem u budućnosti jer ministri rade za 16 tisuća kuna. Imat ćemo negativnu selekciju. Ja sam često na ljestvici najnegativnijih političara i pitam se što mu to treba kad nemam nikakav benefit”, smatra Zekanović.

“Otiđite na Banovinu, tamo se radi sjajan posao. Nažalost, operative nema, Hrvata nema, bazen iz BiH je iscrpljen. To je problem koji će i na drugim poljima biti sve veći”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Sasvim je jasno što se krije iza Plenkovićeve smjene Nataše Tramišak Prazne police u njemačkom dm-u: Osvanula obavijest u dućanima drogerije Kako štedjeti u eurima? “Od nekud se mora početi”