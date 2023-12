Orešković: Nemoguće da premijer i ministar nisu znali što se događa

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Dalija Orešković, saborska zastupnica Stranke s imenom i prezimenom, gostovala je u Newsroomu kod Ilije Jandrića gdje je komentirala smjenu ministra Davora Filipovića.

Sada već bivši ministar FIlipović izjavio je kako on nije ništa znao o tome da je njegov savjetnik Jurica Lovrinčević uzimao natrag novac od medijskog zakupa. Orešković ne vjeruje da to može biti istina.

“Nemoguće da ministar nije znao za transakcije koje dogovara posebni savjetnik, a nemoguće je da za to nije znao i premijer. Mislim da je vrijeme da netko proglasi auzmeš, ali ne samo vlast Andreja Plenkovića. Cijela država je praktički kapitulirala jer korupcijske afere koje sad dolaze u nekom svom kulminirajućem obliku, vuku repove iz ranijih mandata.”

Orešković je uvjerena da je Plenković sve znao.

“Ovaj premijer apsolutno da. Plenković je stvorio ozračje i oblik vladavine u kojem je on taj koji odlučuje o svemu, o svakom pitanju u ovoj državi. On je iz toga crpio svoj politčki autoritet. Nitko, pa ni Lovrinčević se ne bi usudio ići u ovakve pregovore i dilove da nije znao da ima zaleđe samog premijera”, uvjerena je Orešković.

“Sve ove transakcije koje su dogovarale vraćanje u džep, nitko nije tvrdio da je on sam sebi stavio u džep, on to sigurno nije uzimao samo za sebe nego za interesnu zajednicu koja se zove HDZ.”

Orešković kaže kako reakcija DORH-a debelo kasni.

“U ovom slučaju reakcija DORH-a je trebala već davnih trenutaka biti u nekom svom tijeku. Neki ljudi su trebali biti i privedeni. Mislim da ovdje postoji trag novca koji nije tako nemoguće istražiti.”

Orešković smatra da je u Hrvatskoj prisutan fenomen zarobljenih medija, ali da je izraženiji na lokalnoj razini.

“Na lokalnoj razini je taj problem možda i izravniji jer, za razliku od velikih TV kuća koje imaju različite druge oblike financiranja, lokalni mediji vrlo često, da bi preživjeli, ovise upravo o jedinicama lokalne samouprave, općinama, županijama… Tu se vidi nemogućnost puštanja bilo kakvih drugih informacija, osim onih koje hvale aktualnu lokalnu vlast.”

Orešković je naglasila važnost europskog javnog tužitelja u konstantno aktualnim političkim aferama.

“Bez europskog javnog tužitelja mi ne bismo ovog trena imali nikakvu borbu protiv korupcije. Sjetimo se da USKOK nema ravnatelja ili ravnateljicu, uskoro Zlati Hrvoj-Šipek ističe mandat. Takav Andrej Plenković s 30 smijenjenih ministara bit će u prilici da svojoj koruptivnoj saborskoj većini predloži novog glavog državnog odvjetnika ili odvjetnicu.”

