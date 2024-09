Orešković o USKOK-ovim uhićenjima: To nije curenje informacija, to su dojave!

Podijeli :

Saborska zastupnica Dalija Orešković gostovala je u emisiji Studio uživo gdje je s Ilijom Jandrićem komentirala USKOK-ova uhićenja i predložila što bi trebalo tražiti od glavnog državnog odvjetnika s ciljem efikasnog riješavanja niza aktualnih i zaboravljenih korupcijskih afera.

Na saborskoj sjednici zastupnica Dalija Orešković iz redova Stranke s imenom i prezimenom problematizirala je curenje podataka iz USKOK-ovih istraga.

Glavna Turudićeva zadaća

“Niti jedna država ne može sebi dozvoliti da ima glavnog državnog odvjetnika koji otvoreno laže i čije izjave demantiraju javno objavljeni dokazi, transkripti vlastitih izjava”, započinje Orešković.

Govori da je glavna zadaća glavnog državnog odvjetnika, Ivana Turudića, uz zastupanje interesa RH, biti “nositelj kaznenog progona protiv svih oblika kriminala, uključujući političku korupciju.”

Iz navedenog razloga, nastavlja Orešković, “s obzirom da je to osoba sa srušenom reputacijom, mi imamo razloga sumnjati da će sve pravosudne odluke, pogotovo one na koje DORH na bilo koji način može utjecati – biti proizvod jedne laži. I to laži koja za cilj ima zaštitu političke stranke koja je na vlasti i koja je generator te iste korupcije.”

Slučaj Agrokor

“Takvo stanje zarobljenosti države, mislim, nije viđeno čak ni u literaturi Svjetske banke”, govori Orešković i dodaje: “Hrvatska je dotakla novo dno, kuda ono vuče – vidjet ćemo po načinu na koji način će Turudić razriješiti gordijski čvor slučaja Agrokor.”

Zašto baš Agrokor? Najavili su da će u nekoliko mjeseci izaći s detaljima.

“Zašto toliko? Zašto ne 24 sata koliko je Turudić imao dosada? Tu su relevantna možda 2 – 3 dokumenta iz spisa. Tko je naložio ovakvo vještačenje i zašto? Zašto je ignorirao apele podređenih da se ne ide u smjeru za koji svatko koji nešto znaju o pravu, može zaključiti da će takav dokaz biti neprihvatljiv na sudu jer je riječ o čistom sukobu interesa”, ocjenjuje Orešković.

“Dakle ne može vještak raditi za Agrokor pa vještačiti nekoga tko je optužen da je u istoj firmi pronevjerio novce. To je – nemoguće.”

EPPO vs. Turudić

Otkriva da se boji da Turudić želi ucjenjivati Europski ured javnog tužitelja zbog jedne od osoba koje spomenuta odluka kompromitira.

Javno je poznato da je bio i protiv osnivanja EPPO-a:

“Danas laže o tome što je izjavio. Ivan Turudić je za sve hrvatske građane jedna velika opasnost i problem”, govori Orešković i ističe situaciju u kojoj je pokušavajući opravdati laž optužio novinarku N1, Ninu Kljenak da ga je prekinula u odgovoru, čime joj je, kaže Orešković, “stavio metu na čelo.”

“Meta na čelu je svima u ovoj državi koji nešto propituju”, dodaje oporbena zastupnica. “Sam premijer Andrej Plenković je rekao da su neovisni mediji osovine zla.”

Uskokova uhićenja

Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da su mogli pretpostaviti da će slijediti nekakva uhićenja pa su zato mogli i na vrijeme dati ostavke. Na pitanje kako joj zvuče ta objašenjenja, Orešković kaže “neuvjerljivo.”

“Mislim da je Turudić ovdje itekako imao tu svoje prste. Ranije je dao izopačenu izjavu kojom je na neki način rekao ‘gledajte kako se oporba i mediji hvataju za curenje informacije’.”

“To je rekao zato što smo ranije upućivali na problematični članak 38.a. Kaznenog zakona koji je spriječio da se informacije objave u medijima, a mi smo tu pokušali zaštititi pravo javnosti. Njemu je interes zaštite kriminala istovjetan pravu građanina da procijeni kakvu vlast ima. To je nova razina sramote koju čak ni od Turudića nisam očekivala”, oštra je Dalija Orešković.

Inicijative protiv članka 38.a.

U Saboru postoje dvije inicijative za prespitivanje članka 38. koji onemogućuje curenje informacija iz istraga u medije. Idu iz smjerova Mosta, odnosno zastupnika Nikole Grmoje te Možemo, odnosno Sandre Benčić. Ona želi da izvješće o radu DORH-a dođe ranije na dnevni red.



“Prestanimo ova uhićenja nazivati curenjem informacija. Ja bih rekla da se tu radi o – dojavi. Dojavom da se sklone s funkcije na vrijeme jer HDZ-u nije ista politička šteta kada je riječ o trenutačnim obnašateljima ministarske funkcije ili funkcije šefa Hrvatskih cesta ili – bivšim.”

Što bi tražila od Turudića?

Treba raspravljati o izvješću rada DORH-a, mišljenja je zastupnica i otkriva što bi ovog puta dodatno tražila u provjeri rada državnog odvjetništva:

“Treba tražiti od državnog odvjetnika da pripremi podatke o napretku predmeta o svim korupcijskim aferama koje su zapele u bespućima ladica hrvatskog pravosuđa. Od Lovre Kuščevića, Tomislava Tolušića, Gabrijele Žalac, Josipe Rimac, Darka Horvata…točno da se vidi – koje radnje, u kojoj dinamici i u kojoj fazi su ti postupci. Pa da vidimo je li riječ o lošoj organizaciji rada ili o lošim zakonima, možda i o manjku pravosudnih djelatnika”, predlaže saborska zastupnica.

Vidimo veliki nesrazmjer između uhićenih i osuđenih.

“Bilo bi još gore kad bi utvrđivali koliko je od osuđenih vratilo u proračun ono što su iz njega ukrali. Mi nemamo funkcionalni sustav borbe protiv korupcije, tu političku volju je u svojim džepovima unazad 30 godina nosio HDZ. ”

“Kome na kraju to ide na dušu”, pita se Orešković. “Svima onima koji glasaju za HDZ, očito iz nekog osobnog interesa.”

“Niste domoljubi”

“Kao što su nekad bogovi donosili ljudima vatru, tako HDZ ljudima donosi mrvice iz državnog proračuna i dijeli političkim grupacijama, braniteljima. Svima njima poručujem – niste domoljubi. Biti domoljub znači obraniti državu, omogućiti joj da opstane u sadašnjem i budućem vremenu. Mi to nećemo imati dokle god je HDZ na vlasti”, poentira Orešković.

Predsjednički kandidat HDZ-a, Dragan Primorac u jučerašnjoj izjavi je rekao da mu se gadi korupcija.

“Nazvala sam Dragana Primorca kandidata s kognitivnom disonancom. Primorac se pravi da ne vidi sve afere, bio je ministar u Sanaderovoj vladi koji je dobrovoljno otišao s njim. Bilo bi lijepo doznati kako misli mijenjati zakone s predsjedničkim ovlastima”, zaključuje Orešković.

