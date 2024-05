Plenković ih naziva “osovinama zla”, a oni odgovaraju: “To je zlokobna prijetnja i osobno je”

Podijeli :

Više međunarodnih novinarskih udruženja među kojima je i Europska federacija novinara, PEN, SafeJournalists i Media Fredom Rapid Response osudili su ovotjedne prijetnje smrću urednicima tjednika Nacional, ali posredno i drugim urednicima medija “osovine zla”.

Sintagmu je u engleskom izvorniku “axis of evil” inaugurirao tijekom kampanje za parlamentarne izbore predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković govoreći na zatvorenom stranačkom skupu o medijima Nacional, N1, Index, Telegram i 24 sata – ali je netko audio snimku njegovog govora pustio u javnost.

Stoga su gosti TNT-a kod Nataše Božić bili glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić, glavna urednica Telegrama Jelena Valentić i glavni urednik 24sata Ivan Buča.

Jelinić kaže kako se on ne boji jer je to dio posla. “Ako se s tim ne možeš nositi, nemoj se baviti tim poslom. To ne znači da se ne radi o ozbiljnim prijetnjama. Nažalost, po Nacional to nije novost i kod nas se neki ljudi nisu oporavili od 2008. godine, ali znamo se ponašati u tim situacijama iako osjećamo natruhe PTSP-a”, rekao je.

Napominje kako je prijetnja koja im je stigla u redakciju vrlo zlokobna. “To je stiglo na redakcijski mobitel čiji je brij dostupan na našoj stranici. Poslao sam poruku ministru unutarnjih poslova i on je rekao da je to vrlo ozbiljno te je policija ažurno tretirala i tijekom dana se to procesuiralo. Zlokobna je sama struktura te poruke, ona se referira na eksploziv i tragediju koja je zdrmala cijelu javnost”, dodao je.

Napomenuo je da je riječ o bolesnoj zamjeni teza. “Oni koji upozoravaju na društvene anomalije i na populizam bi trebali biti odgovorni na one koji to proizvode pa bi valjda njih trebalo raznijeti. Vrlo je jasno otkuda se crpi ta retorika i upravo je Nacional objavio taj govor. Plenković i njegovi spin-doktori neka objasne tko je tu što mislio”, naveo je.

Valentić je istaknula da je osjetila nelagodu, kao i svi, kada su čitali što je rekao Plenković. “To je zlokobna konstrukcija. On je time prozvao jedne od najboljih istraživačkih novinara teroristima i neprijateljima države, to znači konstrukcija “osovine zla”. To se odražava i na našu materijalnu i osobnu sigurnost i zato je to osobno. To nije prijetnja na koje smo, nažalost, svi navikli, jer je ovo direktna poveznica”, rekla je.

Buča tvrdi da je situacija, nažalost, u Hrvatskoj takva da će novinari na prijetnju odmahnuti rukom i reći – oguglali smo već. “Pogotovo u ovo post-pandemijsko doba i sada smo u situaciji da i političari krenu izgovarati takve stvari koje netko može okarakterizirati kao signal – oni su nešto na što se treba usmjeriti”, naveo je.

Napominje da je bio u slučaj kada je uhićen čovjek u Dalmaciji koji je imao popis političara, znanstvenika i novinara, ali i arsenal oružja. “Mislim da treba osvijestiti da to nije baš nešto normalno”, istaknuo je.

Jelinić kaže kako policija korektno radi svoj posao. “Ja nažalost imam petogodišnje iskustvo života pod policijskom zaštitom i to su profesionalci koji korektno rade svoj posao. I po načinu kako su reagirali na ovu prijetnju redakciji nemam nikakvih zamjerki. Ovo je zlokobna prijetnja jer Hrvatska je meta hibridnih utjecaja, naročito iz Rusije. Struktura prijetnja može imati sasvim drugu razinu, a to je da nekom došlo napamet da napravi ovu pomutnju s ciljem da Plenkovića dovede u fokus i da destabilizira cijelu situaciju. Ovu poruku nije pisao običan bolesnik”, naveo je.

“Plenković je na početku svoj drugog mandata počeo pokazivati simptome nervoze, naročito u komunikaciji s novinarima. on je pod ogromnim pritiskom, suočen s vlastitim kadrovskim promašajima je mrtav-hladan uveo lex AP koji tvrdi da oni koji rade svoj posao kriminalci. Mi ćemo i dalje raditi unatoč tom zakonu, neće proći gospodine Plenkoviću”, dodao je.

Valentić se slaže s tim i dodaje da je njegov odnos prema medijima neprihvatljiv. “Naša redakcija je zadnjih mjeseci bila na udaru, ne samo Plenkovića, nego i ministrice Koržinek Obuljen koja u svom resoru ima i medije. Nakon što smo razotkrili aferu s Geodetskim fakultetom su nas optuživali za fake-news, govorili su da smo maliciozni i vrijeđali nas. I kako je priča završila? Tako da je EPPO uhitio 30 ljudi. Mi nismo nikakvu ispriku dobili, no međunarodne organizacije su stale u našu obranu”, istaknula je.

Buča napominje da se uvijek to istraživačko novinarstvo naziva ne-novinarstvom, ali da je važno što publika misli. “Sam kontekst cijele priče, gdje je Plenković to izgovorio, ta poruka je bila namijenjena da mobilizira njegove ljude. On ih je mobilizirao da pronađe nekog neprijatelja i pronašao ih je u medijima. Premijer je rekao da je to figurativni govor, ali one mogu imati posljedice što vidimo i u ovoj prijetnji Nacionalu”, rekao je.

